Oyunumu Kodluyorum Yarışması finalleri Türksat’ın desteğiyle yapılacak

Ankara Valiliğinin himayesinde Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ Cebeci Ortaokulu işbirliğiyle Türkiye genelinde ortaokul öğrencileri arasında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’Oyunumu Kodluyorum Yarışması’nda finalistler belli oldu.

Yarışma bu yıl Türkiye’nin önde gelen birçok teknoloji şirketi ile birlikte Türksat’ın desteğiyle yapılacak. Öğrencilerin 2 Nisan tarihine kadar başvuru yapabileceği yarışmada finaller ve ödül töreni, 25 Nisan’da BTK Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne olması beklenen yarışmada öğrencilerin kod yazma becerilerini geliştirmesi yanında eleştirel düşünme, iletişim, ekip çalışması gibi becerilerin kazandırılması amaçlanırken, coğrafi olarak dezavantajlı bölgelerde bulunan öğrencilerin de yarışmaya katılması hedefleniyor.

