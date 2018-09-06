Oyunun kuralları yeniden belirleniyor

Maksimum 16000 DPI çözünürlük sunan ve üzerindeki Hero sensörü sayesinde çok hızlı hareket edebileceğiniz mouse, yalnızca 121 gram ağırlığında. Yine de el ayarınız ve tercihleriniz doğrultusunda ağırlık miktarını düzenleyebiliyorsunuz. Zira kutudan 5 farklı ağırlık aparatı da çıkıyor.
Tasarım olarak sağ ele rahatlıkla oturabilen ve pek çok programlanabilir tuşa sahip olan ürün, aynı zamanda 50 milyon tıklama ömrüyle oldukça uzun bir kullanım deneyiminin kapılarını aralıyor. Yine bu kez daha esnek ve dayanıklı bir örgü kablo da mevcut.
Ürünün milyonlarca farklı RGB renk aydınlatma sistemine destek verdiğini ve istediğiniz gibi profiller oluşturabileceğinizi de belirtelim.
Avrupa fiyatı 90 Euro olan Logitech G502 Hero’nun Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli değil.
Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız
Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor
Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi
Hacamat yaparken yakalandı, gerçek mesleği kaportacı çıktı!
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum