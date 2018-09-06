Oyunun kuralları yeniden belirleniyor

Maksimum 16000 DPI çözünürlük sunan ve üzerindeki Hero sensörü sayesinde çok hızlı hareket edebileceğiniz mouse, yalnızca 121 gram ağırlığında. Yine de el ayarınız ve tercihleriniz doğrultusunda ağırlık miktarını düzenleyebiliyorsunuz. Zira kutudan 5 farklı ağırlık aparatı da çıkıyor.

Tasarım olarak sağ ele rahatlıkla oturabilen ve pek çok programlanabilir tuşa sahip olan ürün, aynı zamanda 50 milyon tıklama ömrüyle oldukça uzun bir kullanım deneyiminin kapılarını aralıyor. Yine bu kez daha esnek ve dayanıklı bir örgü kablo da mevcut.

Ürünün milyonlarca farklı RGB renk aydınlatma sistemine destek verdiğini ve istediğiniz gibi profiller oluşturabileceğinizi de belirtelim.

Avrupa fiyatı 90 Euro olan Logitech G502 Hero’nun Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli değil.

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