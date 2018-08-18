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"Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" - "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

AK Parti'nin kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001'de 60 kurucu üye tarafından kurulduğunu belirten Erdoğan, buna karşın hep söyledikleri gibi AK Parti'nin asıl kurucusunun da sahibinin de milletin bizatihi kendisi olduğunu söyledi.

Son günlerdeki ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğduğunu vurguladı.

"Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmediklerini, eğmeyeceklerini bildirdi.

Erdoğan, "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' diyerek hedeflerimize doğru yürüyen bir milletiz. Bir kez daha haykırıyoruz; başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız, hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz, çünkü biz Müslümanız, çünkü biz insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız."

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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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