Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

AK Parti'nin kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001'de 60 kurucu üye tarafından kurulduğunu belirten Erdoğan, buna karşın hep söyledikleri gibi AK Parti'nin asıl kurucusunun da sahibinin de milletin bizatihi kendisi olduğunu söyledi.

Son günlerdeki ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğduğunu vurguladı.

"Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmediklerini, eğmeyeceklerini bildirdi.