RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bize güçlü destek vermemiş olsaydınız, parlamentoda zayıf hükümetler bu cesur hizmetleri yapabilir miydi? Bu nedenle oyunuzun gücünün farkında olun." dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyü sakinleriyle bir araya geldi. Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millete hizmet etmek için Recep Tayyip Erdoğan öncülünde yola çıkan kadrolar olduğunu belirtti.

AK Parti'nin birinci önceliğinin millet olduğuna işaret eden Yazıcı, "Hedefimiz milletimizin önündeki engelleri kaldırmak. Milletin hukukunu korumak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her ferdin nerede yaşarsa yaşasın vatan sathında önündeki engelleri kaldırmak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesi üzerine taşımak. Durmak yok, yola devam. Egemenlik milletin, millet mukaddesatını kendisi belirler. Bu nedenle seçimler önemli." diye konuştu.

Yazıcı, AK Parti'nin çevreci bir anlayışla millete hizmet ettiğine dikkati çekerek "Artık köylerde çöp topluyoruz. Eskiden çöp arabaları köylerde görülmezdi. Çevreye verilen önem, medeniyet bu. Ekolojik dengenin korunması, çevrenin korunması, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine yönelik standardının yükseltilmesidir. İnsanlar tüketim atıklarını ne yapacak? Dereye, ırmağa atacak. Koruyucu hekimlik buradan başlıyor. Çöpleri toplatıyoruz. Bunu geçmişte biri söylerse 'Yok canım.' denilirdi." ifadelerini kullandı.