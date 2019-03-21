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"Oyunuzun gücünün farkında olun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Bize güçlü destek vermemiş olsaydınız, parlamentoda zayıf hükümetler bu cesur hizmetleri yapabilir miydi? Bu nedenle oyunuzun gücünün farkında olun"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bize güçlü destek vermemiş olsaydınız, parlamentoda zayıf hükümetler bu cesur hizmetleri yapabilir miydi? Bu nedenle oyunuzun gücünün farkında olun." dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyü sakinleriyle bir araya geldi. Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millete hizmet etmek için Recep Tayyip Erdoğan öncülünde yola çıkan kadrolar olduğunu belirtti.

AK Parti'nin birinci önceliğinin millet olduğuna işaret eden Yazıcı, "Hedefimiz milletimizin önündeki engelleri kaldırmak. Milletin hukukunu korumak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her ferdin nerede yaşarsa yaşasın vatan sathında önündeki engelleri kaldırmak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesi üzerine taşımak. Durmak yok, yola devam. Egemenlik milletin, millet mukaddesatını kendisi belirler. Bu nedenle seçimler önemli." diye konuştu.

Yazıcı, AK Parti'nin çevreci bir anlayışla millete hizmet ettiğine dikkati çekerek "Artık köylerde çöp topluyoruz. Eskiden çöp arabaları köylerde görülmezdi. Çevreye verilen önem, medeniyet bu. Ekolojik dengenin korunması, çevrenin korunması, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine yönelik standardının yükseltilmesidir. İnsanlar tüketim atıklarını ne yapacak? Dereye, ırmağa atacak. Koruyucu hekimlik buradan başlıyor. Çöpleri toplatıyoruz. Bunu geçmişte biri söylerse 'Yok canım.' denilirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ciddi değişim ve dönüşüm yaptıklarını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her alanda sınıf atladığına dair gelişmeleri cesaretle devreye koyduk. Kararlı bir biçimde devreye koyduk. Bütün bu icraatlar arasında eksik bıraktığımız, kimilerine göre yanlış uygulamalar olabilir. 'Ha onu niye yapmadık?' demeyelim. Zamanı gelince yaparız. Türkiye'yi hep birlikte büyüttük. Yaptıklarımızı unutuyoruz. Sağlık alanında Türkiye'ye sağladığımız kazanımları asla unutmayın. Rize'de havaalanında bahsedilse ne denirdi? Şimdi denize dolgu havaalanı yapıyoruz. 2020 sonunda inşallah bitecek. Yılda 3 milyon yolcu kapasiteli. Bölgeye, Türkiye'ye muazzam ekonomik kazanım sağlayacak."

- "Güvenliğimizi tehdit eden hiçbir oluşuma, olguya toleransla bakamayız"

Yazıcı, Türkiye'ye sağlanan kazanımların arkasında millet olduğunu vurgulayarak "Bize güçlü destek vermemiş olsaydınız, parlamentoda zayıf hükümetler bu cesur hizmetleri yapabilir miydi? Bu nedenle oyunuzun gücünün farkında olun. 31 Mart'ta yeniden sandıktayız. Millete hizmet yolunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da güçlü desteğinizi vereceğinize yürekten inanıyoruz." dedi.

Muhalefet partilerinin tek hedeflerinin yasama, yürütme ve yargının gücünü azaltmak üzerine olduğunu savunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Neden bunlar isteniyor? Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, hamle yapmasının önünü kesmek. Bilerek veya bilmeyerek bunu yapıyorlar. Biz tarihin en güçlü sınır ötesi operasyonunu 15 Temmuz'dan 40 gün sonra yaptık. Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik. 2018 yılında Zeytin Dalı operasyonunu yaptık ve 'Biz buradayız.' dedik. Güvenliğimizi tehdit eden hiçbir oluşuma, olguya toleransla bakamayız."

Yazıcı, konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, AK Parti Çayeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Baltacı ile Aşıklar İlkokulunda açılan el işi kursunu gezdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize

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