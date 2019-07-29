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Öz Ağaç-İş Sendikasından “Sektörün Sorunları ve Çözüm Yolları" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası, "Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli" ile sektör temsilcilerini yeniden bir araya getiriyor.Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından ikincisi düzenlenecek olan ve mobilya sektörünün mevcut ve geleceğe ilişkin sorunları, marka değerlerinin korunması, uluslararası rekabet, ihracat sorunları ve sorunların çözüm yollarının ele alınacağı "Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli" 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası, "Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli" ile sektör temsilcilerini yeniden bir araya getiriyor.
Öz Ağaç-İş Sendikası tarafından ikincisi düzenlenecek olan ve mobilya sektörünün mevcut ve geleceğe ilişkin sorunları, marka değerlerinin korunması, uluslararası rekabet, ihracat sorunları ve sorunların çözüm yollarının ele alınacağı "Mobilya Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Yolları Paneli" 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek. Panele, Türkiye ve dünyada sektöre damgasını vurmuş, önemli katma değer sağlayan Türk mobilya firmalarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, bakanlık temsilcileri, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri katılacak.
Panel sonunda, mobilya sektörünün temsilcileri, 2023 hedefleri kapsamında talepler, alınacak tedbirler ve gelecek planlarını ortak bir bildiri yayınlayacak.

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