HABER
  4. Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu

Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 01:35 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşında ki genç adam evde annesini boğarak öldürdü.

Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşında ki genç adam evde annesini boğarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay merkez Cemalpasa mahallesi 1618 sokakta bulunan evde meydanda geldi. Aynı evde emekli öğretmen babası Mehmet Catlbas (59) ve annesi Fatma Çatalbaş(55) ile birlikte yasayan Muhammet Haktan Çatalbaş babası mahallede bulunan camiye yatsı namazına gidince annesi ile evde baş başa kaldı. Anne oğul arasında ne yaşandığı henüz bilinmeyen bir sebeple Muhammet Haktan Çatalbaş annesi Fatma Çatalbaş’ı elleriyle boğarak öldürdü. Soğuk kanlı bir şekilde evden çıkıp Kadirli İlçe Emniyet müdürlüğüne giden katıl zanlısı genç "evde annemi öldürdüm" deyip teslim oldu. Muhammet Haktan Çatalbaş’ın beyanı üzerine eve gelen polis ekipleri Fatma Çatalbaş’ı evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. O esnada namazdan çıkan Mehmet Çatalbas’ta eve geldi. Ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Çatalbaş’ı ambulans ile ilçede ki özel bir hastaneye götürdü. Fatma Çatalbaş"ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ellerinde boğuşma izi olduğu ve kurtulmak için çok çabaladığı tespit edilen Fatma Çatalbaş’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadirli Ilçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bulunan katil zanlısı gencin annesini neden öldürdüğüne dair sorgusu sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Her yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke ettiHer yıl yüzlerce adak adanıyor! Gerçek şoke etti
Fatih'te ahşap bina alev alev yandı Fatih'te ahşap bina alev alev yandı 
Kamyon şoförü vinçle kurtarıldı, 'Ehliyetim gitti' diye feryat ettiKamyon şoförü vinçle kurtarıldı, 'Ehliyetim gitti' diye feryat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu

Onlarca araç küle döndü! Güçlükle kontrol altına alındı!

Fatih’te metruk bina alev alev yandı!

Fatih’te metruk bina alev alev yandı!

Osmaniye'de dehşete düşüren olay! Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

Karaman'da eğitime kar engeli! 3 ilçede okullar tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi!

Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.