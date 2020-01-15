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  4. Öz annesini keserle öldürmüştü! Cesedini böyle taşımış

Öz annesini keserle öldürmüştü! Cesedini böyle taşımış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de tartıştığı annesini başına keserle vurarak öldüren zanlı ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım eden bir kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ve arkadaşının cinayetin ardından cesedi taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz pazartesi günü polis ekiplerince, Arnavutköy’de ormanlık alanda Melahat İştir isimli kadına ait olduğu tespit edilen ceset bulunmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde kadını öldüren kişinin oğlu, Batuhan Ü. olduğu tespit edilmişti. Katil zanlısı ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği öğrenilen Batuhan Ü.’nün arkadaşı Furkan S. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısı Batuhan Ü. cinayeti itiraf ederek, olay günü eve geldiğinde annesini tanımadığı bir erkekle gördüğünü, erkek şahısın gittikten sonra annesiyle tartışmaya başladığını söylemişti. Batuhan Ü. ifadesinin devamında, tartışma sürerken annesinin başına keserle vurduğu ve annesinin bu darbeyle öldüğünü, bunun üzerine arkadaşı Furkan S.’yi çağırarak kendisinden yardım istediğini ve birlikte cesedi battaniyeye sarıp Arnavutköy’e götürüp gömdüklerini belirtmişti. Katil zanlısının bir hafta boyunca cesetle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenler’de ikamet ettiği, daha önce iki evlilik yapıp ayrıldığı, iki eşinden de birer çocuğu olduğu öğrenilen Melahat İştir’i başına keserle vurarak öldüren Batuhan Ü. ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı Furkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİN ARDINDAN CESEDİ BATTANİYEYE SARIP TAŞIDILAR

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Batuhan Ü. ve arkadaşı Furkan S.’nin cinayetin ardından, Melahat İştir’in battaniyeye sarılmış cesedini taşıdığı anlar görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy keser cinayet

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