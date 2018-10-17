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Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Alayköy’de bir zanlı, öz kızına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

Lefkoşa’ya bağlı Alaköy kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kız, tecavüze uğradığı iddiasıyla polis ekiplerince hastaneye götürüldü. KKTC Polisi Lefkoşa’ya bağlı Alaköy kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kıza tecavüz edildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Kız çocuğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildi.

Hastanede yapılan muayenede, kız çocuğuna babasının tecavüz ettiği tespit edildi ve zanlı baba tutuklandı.

KKTC Polis Basın Subaylığı da babanın öz kızına tecavüz ettiği doğruladı. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılması beklenirken KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da konuyla ilgili devreye girdiği kaydedildi.

İHA

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KKTC Lefkoşa cinsel istismar taciz

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