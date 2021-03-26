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Öz babasını boğazını keserek öldürdü

26.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Zara ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü.Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde meydana geldi.

Sivas’ın Zara ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. B.A. (33), babası Şaban A. ile tartıştı. Tartıma sırasında B.A., elindeki bıçağı babasının boğazına sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk tespitinde Şaban A.’nın öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri ise B.A.’ı gözaltına aldı. Şaban A.’nın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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