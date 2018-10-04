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"Öz çekim" 6 yılda 259 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:54 | Son Güncelleme

"Öz çekim" 6 yılda 259 can aldı

Dünya genelinde 259 kişi öz çekim (selfie) yapmak isterken yaşamını yitirdi.

BBC'de yer alan habere göre, 2011-2017 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre, dünyanın farklı yerlerinde 259 kişi öz çekim yaparken öldü.

Araştırmada, insanların sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak için yüksek bölgelerde öz çekim yaparak hayatlarını riske attığı vurgulandı. Öte yandan, son yıllarda artan öz çekim yaparken ölümlerin çoğunun bu nedenle meydana geldiğine dikkat çekildi.

Son olarak geçen ay ABD'de 18 yaşındaki Tomer Frankfurter 250 metre yükseklikten, temmuz ayında ise 19 yaşındaki Gavin Zimmerman Avustralya'da uçurum kenarında öz çekim yaparken düşerek yaşamını yitirmişti.

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