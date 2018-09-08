Öz çekim çubuğu, fotoğraf makinesi, elektronik sigara spor müsabaka alanlarına alınmayacak 

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı spor müsabakalarında olası olayları önlemek için 81 il valiliğine güvenlik önlemlerini içeren genelge gönderdi. Genelgeye göre; spor müsabakalarının güvenlik önlemleri risk analizlerine (yüksek, orta ve hafif) göre planlanacak. Yüksek riskli müsabakalarda görevlendirilecek personel sayısı önceden belirlenecek, gerekiyorsa takviye kuvvetlerle desteklenecek. Spor müsabaka alanlarına he türlü yanıcı, ezici, delici alet olmak üzere fotoğraf makinası, öz çekim çubukları, elektronik sigara vb. materyaller alınmayacak. Bu maddelerin alanlarda olup olmadığı önceden kontrol edilecek.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Spor Müsabakalarının Güvenliği" konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında etkin güvenlik tedbirleri alınması ve müsabaka alanlarında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi. Müsabakaların güvenli bir şekilde sonuçlandırılması bizzat valiler ve emirlerindeki kolluk kuvvetlerinin sorumluluğu altında olduğu belirtilen genelgede, spor müsabakalarında alınacak önlemler şu şekilde sıralandı: