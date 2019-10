Öz çocuğuna işkence iddiasıyla tutuklanan anne hakim karşısına çıktı

“İstanbul’da hastane hastane teşhis için gezdim” Sanık anne Ezgi K. mahkeme heyetine gözyaşları içinde böyle bir suçla karşınızda olduğum için çok özür diliyorum dedi. Eşi ile 12 yıllık evli olduğunu ve bu evliliğinden 3 tane çocuğu olduğunu söyleyen anne Ezgi K. “Cezaevindeyken eşim ile boşandım. Hamileyleyken yapılan taramalı testlerde kızımın Down Sendromlu ve özürlü olduğunu belirtmelerine rağmen çocuğumu aldırmayı düşünmedim ve doğurdum. Kızım doğduğunda yoğun bakıma aldılar. Yaklaşık 1 ay kadar sadece yoğun bakımda kaldı. Taburcu olup eve geldikten sonra kızımın ara ara kanamaları başladı. İstanbul’da hastane hastane teşhis için gezdim. Tahlillerde çocukta bir rahatsızlık olduğunu ancak tam olarak tanı koyamadıklarını belirliyorlardı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne götürdüm. Burada yapılan tahlillerde yine tam teşhis koyamadılar” şeklinde savunma yaptı.

“Kızıma ben zarar veriyormuş gibi ifadeler vererek cezaevine girmemi sağladım” Yaşadığı psikolojik yıkımın üzerine kaldığı ortamdan uzaklaşmak adına karakola giderek dava konusu suçlamaları kabul ettiğini öne süren anne Ezgi K, “Ben hiçbir çocuğuma zarar vermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cezaevine girebilmek için öyle ifadeler verdim. Keşke karakola gidip bu şekilde ifadeler vermeseydim. Tahliyemi talep ediyorum. Öyle bir psikolojideydim ki cezaevini kaçış yolu olarak görüp orada kendimi kurtarabileceğimi düşündüm. Çocuğumun hiçbir yerinde kesik izi yoktur. Sadece 1-2 çatlak vardır. Çamaşır suyu enjekte etsem bu ortaya çıkardı. Cezaevine girmek için akla gelecek her şeyi söyledim. O beyanları verdiğim için şu anda çok pişmanım” dedi.

“Eşim her halükarda bana inanmıyordu” Doktorun iddiası üzerine daha önce bir kez gözaltına alındığını ve serbest kaldığını hatırlatan anne Ezgi K. “15-20 gün sonra yine benzer kanamalar başladı. Başıma gelen olaydan korkmadım yine hastane hastane dolaştırdım. Yine Kanuni Hastanesi’ne götürdüm. Kızımı tedavi altına aldı. Doktor Hasan bey eşimi arayarak ‘anneyi hastaneden uzaklaştır’ demiş. Bu nedenle kızımın yanına görümcem ve benim annem geldi. 1 ay kaldılar. Doktorların kanıt olmadan beni suçlamaları ve 12 yıllık eşimin de buna inanması psikolojimi bozdu. Eşim doktorlara inanarak ‘sen yaptın, sen yapıyorsun’ şeklinde sözler söyleyerek üzerime geliyordu. Çocuğuma teşhis konulamaması ve bu olaylar nedeniyle tamamen yıkıma uğradım” diye konuştu.

“Eşim cezaevine girdikten sonra çocukta kanamalar ve diğer hastalıklar devam etmedi”

Müşteki baba Eray K. ise beyanında “Sanık Ezgi K. 14 yıllık eşimdi. Bu olaydan sonra boşandık. Benim gözümle gördüğüm bir şey yok. Doktor beni çağırarak uyardı. Bunun üzerine kardeşim ve kayınvalidem geldi. Ben kendisine güveniyordum. Bu olayı onun yaptığını bilsem aynılarını üzerinde uygulardım. Eşime bana bir şey söyle arkanda durayım dedim. Ancak bana herhangi bir şey söylemedi. Daha önce 2 tane çocuk büyüttük. Diğer çocuk ile ilgili böyle bir sorun yaşamadık. Bundan dolayı kendisine toz kondurmadım. İstanbul’da ne kadar hastane varsa hepsine götürdük. Bir yandan vicdanım ile muhasebe yapıyordum. Eşim önce başka bir ifade vermiş şimdi başka bir ifade veriyor. Bu tarz işkencelere çocuğum maruz kalmışsa cezasını çeksin. Ancak yapmadıysa da çocuklar her gün anne diye ağlıyor. Onların yanında olmasını isterim. Kendisi bir öyle söylüyor bir böyle söylüyor. Şu an olayın ortaya çıkmasını istiyorum. Kendimden çok ona güveniyordum. Eşim cezaevine girdikten sonra çocukta kanamalar ve diğer hastalıklar devam etmedi. Şu an çocuğum iyidir ama sağ elini tam oynatamıyor” dedi.