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Öz Cumhuriyetçi Parti’nin Adayı Olabilecek mi?

15.05.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Öz’ün de yarıştığı Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’daki Senato adayını belirleyecek ön seçim Salı günü. Son anketlere göre Öz az farkla da olsa rakiplerinin önünde

Öz Cumhuriyetçi Parti’nin Adayı Olabilecek mi?

Mehmet Öz’ün de yarıştığı Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’daki Senato adayını belirleyecek ön seçim Salı günü. Son anketlere göre Öz az farkla da olsa rakiplerinin önünde.

Mehmet Öz yapılan anketlerin nerdeyse tamamında rakiplerinin önünde görünüyor. Bununla birlikte kararsızların oranı da oldukça fazla.

Bu nedenle Salı günkü ön seçimde anketlerde yer alan sonuçlardan farklı bir durumun ortaya çıkabileceğini belirtenler azımsanmayacak oranda.

Son olarak Mehmet Öz rakiplerinden Kathy Barnette’yi eleştirdi.

Öz, özellikle Barnette’nin 2015 yılında attığı bir Tweet mesajını hedef aldı.

Barnette mesajında, “Pedofili İslam’ın temel taşı” ifadesini kullanmıştı.

Mehmet Öz, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada Barnette’nin bütün bir dini lekeleyen şekilde tweet atmasının kınanması gereken bir durum olduğunu söyledi.

Öz, Amerika’nın da dini özgürlükler üzerine kurulmuş bir ülke olduğunu kaydetti.

Mehmet Öz ön seçimi kazanır ve Kasım ayındaki Kongre seçiminden de zaferle çıkarsa Amerika Senatosu'ndaki ilk müslüman senatör olacak.

Barnette’yle ilgili çok az bilgimiz var diyen Öz, “Ne zaman bir soruya yanıt verse daha fazla soru işareti oluyor. Fakat sanırım İslam düşmanlığı ve homofobik yorumları kendisini diskalifiye ediyor, sadece genel seçimleri için değil, Cumhuriyetçi Parti ön seçimi için de” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Barnette NBC News’a böyle bir açıklama yapmadığını söyledi ama Cumartesi günü itibarıyla söz konusu açıklama Twitter hesabında yer alıyordu.

Pennsylvania’nın Senato yarışı Öz’le en güçlü rakibi eski CEO David McCormick arasında pahalı bir yarışa dönüştü. İki isim de birbirlerini suçlayıcı reklamlar için milyonlarca dolar harcamış durumda.

İki ismin de aynı zamanda Pennsylvania’ya bağlantıları sorgulanıyor.

McCormick eyalette büyüdü, Mehmet Öz ise tıp fakültesine bu eyalette gitti ve Philadelphia’da evlendi.

Ama son günlerde Barnette anketlerde atağa kalkmış görünüyor.

Eski Başkan Donald Trump Öz’e desteğini açıkladı ama bazı Trump destekçileri Mehmet Öz’ün muhafazakar değerlerini sorgulamaya devam ediyor.

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