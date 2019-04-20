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Öz Gıda İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam’da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Öz Gıda İş Sendikasının 14.

Öz Gıda İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam’da başladı

Öz Gıda İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kızılcahamam’da başladı.
Kızılcahamam Çam Otelde düzenlenen Öz Gıda İş Sendikasının 14. Genel Kurul Toplantısına Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Mesleki Yeterlilik Kurum Başkanı Adem Ceylan, Hak İş Sendikası genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan, Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, HAK-İŞ eski Genel Mali Sekreteri ve AK Parti Eski Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, MYK Başkanı Adem Ceylan, TSE Başkanı Adem Şahin, TÜGİS Genel Sekreteri Kaan Sidar, Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İnce katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin yaptı. Şahin katılımcılara teşekkür ederek 14. Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, "Başımızı her akşam yastığa koyduğumuzda, kendimizi hesaba çektik. Yaptıklarımızı gözden geçirdik, başladıklarımızı kontrol ettik. Yapacaklarımızı düşündük, yapamadıklarımızın muhasebesini yaptık. Öz Gıda-İş Sendikası olarak milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan darbe girişimini ve bu teşebbüste bulunan darbecileri unutmadık ve unutmayacağız” dedi.
Şahin, "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadis-i şerifinin her daim rehberleri olduğunu söyledi.

Öz Gıda İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam’da başladı

Öz Gıda İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam’da başladı

Öz Gıda İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam’da başladı

Öz Gıda İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam’da başladı

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