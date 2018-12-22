Öz Güven-Sen 2. Olağan Genel Kurulu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, içeriği, sonuç elde etme yöntemlerinin tamamen değişmesini istiyoruz. Asgari ücretin belirlenme yöntemi değişmediği sürece arzu ettiğimiz bir asgari ücreti maalesef elde etme şansımız yok." dedi. Arslan, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikasının (Öz Güven-Sen) bir otelde düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yargılamaların yapıldığı Sincan cezaevi önünde nöbete devam ettiklerini belirten Arslan, "Birileri sadece konuşuyor, 15 Temmuz'un ismiyle avunuyorlar. Bu hain örgütün ve o hainliklerin bedelinin en ağır şekilde ödeneceği cezaların bir an evvel sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Hak-İş'in değerlerini unutmadan, hedeflerinden vazgeçmeden tarihi bir mücadeleyle taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik büyük bir reforma imza attıklarını ifade eden Arslan, "KİT'lerdeki arkadaşlarımızın da aynen taşeron şirketlerdeki diğer arkadaşlarımız gibi bir defada kadro alacağı bir model istiyoruz. KİT Yönetim Kurullarına bırakarak, ne zaman istenirse, o zaman alabilecekleri bir kadro düzenlemesini asla kabul etmiyoruz." dedi.

Arslan, taşeron konusundaki beklenti, hedef, eleştiri ve itirazlara bundan sonra da aynı dozda devam edeceklerini söyledi. - "Bu komediden bir şey çıkmaz" Yeni asgari ücrete ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını yaptığını hatırlatan Arslan, şunları söyledi: "Biz komisyonun yapısı, içeriği, sonuç elde etme yöntemlerinin tamamen değişmesini ve ortadan kalkmasını istiyoruz. Bugünkü komisyon bizi temsil etmiyor. İşsizleri, milyonlarca sendikasız işçiyi temsil etmiyor. O nedenle bu asgari ücretin belirlenme yöntemi değişmediği sürece arzu ettiğimiz bir asgari ücreti maalesef elde etme şansımız da yok.' Bu konuda her yıl aralık ayında bir komedinin sahneye sürüldüğünü ve herkesin rolünü oynadığını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün o komedinin bir parçası bir açıklama yaptı, 'eğer asgari ücrette dediğimiz olmazsa biz bu oyunda yokuz' dedi. Aslında oyunun içinde olduklarını da itiraf etti. Bu komediden bir şey çıkmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yapısından sağlıklı bir asgari ücret ne yazık ki çıkmaz. 'Asgari ücreti tespit ederken bu yüksek enflasyonu dikkate alın. Sadece tüketiciyi değil, üretici enflasyonunu da dikkate alın' diyoruz. Biz senin önünü açıyoruz, seni güçlendiriyoruz."