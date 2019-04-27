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Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Ay, "1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl Şanlıurfa’da, tüm Türkiye’de adına yakışır bir organizasyonla kutlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, işçilere yakışan bir 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl Şanlıurfa’da, tüm Türkiye’de adına yakışır bir organizasyonla kutlayacağız" dedi.1 Mayıs’ın, çalışanların sorunlarının dile getirilmesi için bir fırsat olduğunun altını çizen Ay, İşçi Bayramı’nın coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Ay, "1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl Şanlıurfa’da, tüm Türkiye’de adına yakışır bir organizasyonla kutlayacağız"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, işçilere yakışan bir 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl Şanlıurfa’da, tüm Türkiye’de adına yakışır bir organizasyonla kutlayacağız" dedi.
1 Mayıs’ın, çalışanların sorunlarının dile getirilmesi için bir fırsat olduğunun altını çizen Ay, İşçi Bayramı’nın coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması gerektiğine vurgu yaptı. 1 Mayıs günü meydanlarda olacaklarını ifade eden Ay, kutlamaların yasal zeminde gerçekleşeceğinin de ifade etti.
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
"Konfederasyonumuz Hak-İş ve Öz İplik-İş Sendikası olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı, adına yakışır bir organizasyonla Şanlıurfa’da, tüm Türkiye’de kutlayacağız. Biz 1 Mayıs’ın tüm emekçilerin hep birlikte çalışma hayatındaki sorunlara karşı gösterdiği mücadelenin, örgütlenme özgürlüğünün, demokratik bir Türkiye’nin sesi olması gerektiğine inanıyoruz. Biz 1 Mayıs Bayramımızı yasal zeminde coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağız. 1 Mayıs’ın ruhuna, işçiye, emekçiye yakışır şekilde taleplerimizi dile getireceğiz. Hak-İş/Öz İplik-İş Sendikası olarak çalışma hayatıyla ilgili çözümünü beklediğimiz konuların bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Son yıllarda çalışma hayatına yönelik kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Ancak çalışanlar olarak bazı sorunlarımızı aşabilmiş değiliz. Örgütlenme aşamasında karşılaştığımız sorunlar devam ediyor. Kıdem tazminatı konusu henüz netlik kazanmadı. Sektörümüzde kayıt dışılık hala yüksek. Ücretlerdeki ağır vergi yükünün kaldırılmasını istiyoruz. İşçilerin, dar gelirlilerin de vergi teşviklerinden yararlandırılmasını, mevcut vergi adaletsizliğinin düzeltilmesini istiyoruz. Sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini, sendikalı işletmelere pozitif ayrımcılık sağlanmasını istiyoruz. İşçi hak ve hürriyetlerine saygı gösteren ve destekleyen, kayıt dışı çalıştırmayan, vergisini düzenli ödeyen, çevreye duyarlı üretim yapan ve sürdürülebilir politikaları bulunan işletmelerin haksız rekabete karşı korunmasını istiyoruz. İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasını istiyoruz. Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Kadınların çalışma hayatında daha güçlü bir şekilde yer almasını istiyoruz. EYT mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Biz, 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü bayram gibi kutlarken, sorun ve taleplerimizi de dile getireceğiz. Yaygın ve engelsiz bir örgütlenme, çalışma şartlarının düzelmesi, çalışma barışının sağlaması ve yerleşmesi isteğimizi yineleyeceğiz."

Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Ay,

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