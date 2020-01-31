HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş kolumuzda yıl içerisinde sendikalı olan işçilerin yarısından fazlası sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuştur”

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş kolumuzda yıl içerisinde sendikalı olan işçilerin yarısından fazlası sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuştur”

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak ayı istatistikleri resmî gazetede yayımlandı.Türkiye’de 2020 yılında toplam işçi sayısı 13 milyon 856 bin 801 kişi, dokuma ve deri iş kolunda çalışan işçi sayısı ise 1 milyon 148 bin 954 kişi olarak belirlendi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: “İş kolumuzda yıl içerisinde sendikalı olan işçilerin yarısından fazlası sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuştur”

İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak ayı istatistikleri resmî gazetede yayımlandı.
Türkiye’de 2020 yılında toplam işçi sayısı 13 milyon 856 bin 801 kişi, dokuma ve deri iş kolunda çalışan işçi sayısı ise 1 milyon 148 bin 954 kişi olarak belirlendi. Dokuma ve deri iş kolunda sendikalı çalışan sayısı bir önceki yıla göre 7 bin 289 kişi artış göstererek 101 bin 627 kişi olarak tespit edildi.
Öz İplik İş Sendikası üye sayısını 2019-2020 yılı aralığında 4 bin 231 kişi arttırdı.
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi AY, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:
“Kayıt dışılığın en çok görüldüğü, sektördeki diğer sendikaların üye sayılarının her geçen gün azaldığı, mevcudu koruduğu ve kısmen artırabildiği iş kolumuzda, Öz İplik İş Sendikası olarak üye sayımızın artmasının ve ailemizin genişlemesinin mutluluğunu yaşıyoruz.
Görüyoruz ki yıl içerisinde iş kolumuzda sendikalı olan işçilerin yarısından fazlası sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuştur. Bu şahsım ve sendikamız adına çok kıymetli bir veridir. Biz dokuma ve deri iş kolunda, özel sektör çalışanlarının üye olabildiği bir sendikayız. Sendikalaşma konusunda en çetin mücadelenin verildiği bir iş koluna sahibiz. Sektörümüzde işçilerin sendikalara üyeliği konusunda ciddi engellerle karşılaşmaktayız. Öyle ki, sendikal tarihin hiç görmediği hukuki kararlar sendikamız aleyhine verilmiştir. Bu açıdan baktığımızda sendikamızın üye sayısının artmış olması, sahadaki çalışmalarımızın karşılığı ve işçilerin sendikamızla bağ kurmuş olmasıdır.
Diğer yandan Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde 13.8, iş kolumuzda sendikalaşma oranı ise yüzde 8.8’dir. Sendikalaşma oranı oldukça düşüktür. Sendikalar demokratik yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Biz Öz İplik İş Sendikası olarak, çalışma hayatında sendikal kültürün yerleşmesi için gerekli mücadeleyi veriyoruz ancak siyasetçilerimiz, idarecilerimiz de artık sendikalaşma yönünde tavır almalılar. Ve örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Biz sektörde her koşulda ailemizi büyütmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Büyüyen ailemiz için teşkilatımızda emeği geçen herkese ve sendikamızı tercih eden tüm kıymetli arkadaşlarımıza da gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Wuhan'daki Türkler için havalandıWuhan'daki Türkler için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.