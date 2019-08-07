HABER

Öz İplik-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Genel Başkan Rafi Ay: - "Hedefimiz iş kolunda lider sendika olmak. Bu kapsamda, kurucularımızın açtığı yolda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz"

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, iş kolunda lider sendika olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda, kurucularımızın açtığı yolda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öz İplik-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümü bir restoranda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Sendika Genel Başkan Ay, burada yaptığı konuşmada, sendikalarının temelinin 1978'de genç, dinamik ve idealist 7 tekstil işçisi tarafından Gaziantep'te atıldığını aktardı.

Öz İplik-İş Sendikasının iş kolunun ikinci, Hak-İş'in ise altıncı büyük sendikası olduğunu vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Sendikamız gücünü emekten aldığı için her daim işçilerin tercihi oldu. Bugün 32 bini aşan çok geniş bir aileyiz. Hedefimiz iş kolunda lider sendika olmak. Bu kapsamda, kurucularımızın açtığı yolda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Etkinlik kapsamında, sendika üyelerine yönelik düzenlenen "Tekstil Sektöründe Emek" konulu Instagram fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Fotoğraf yarışmasının jürisi Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Öz İplik-İş Sendikası Basın Müşaviri Didem Boztaş ile fotoğraf sanatçısı Kemal Yıldıztaş ve Emre Polatel'e plaket verildi.

Etkinliğe Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Mehmet Er, Hak-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ve davetliler katıldı.

PARTNERBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koylarıBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koyları
Nilüfer’de yaya yolları işgâline sıkı denetimNilüfer’de yaya yolları işgâline sıkı denetim
POMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifiPOMEM mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li belediyeye 'biyolojik atık' şoku! Eğer doğruysa...

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 'istifa' açıklaması: Talimatı verdik

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Sezer Işık öldürüldü

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.