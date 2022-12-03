HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öz kardeşi yolda yürürken arkasından yaklaştı! Sonrası korkunç...

Öz kardeşi yolda yürürken arkasından yaklaştı! Sonrası korkunç...

03.12.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 24 yaşındaki Y.H., öz ablası 26 yaşındaki Bahar Hezer'i yolda yürüdüğü sırada arkasından gelerek pompalı tüfekle vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Bahar Hezer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan kardeş Y.H. ise polisler tarafından yakalandı.

Öz kardeşi yolda yürürken arkasından yaklaştı! Sonrası korkunç...

Olay, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahar Hezer, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kardeşi Y.H.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yığılan Bahar Hezer, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EE

CİNAYET ZANLISI KARDEŞİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Acil serviste tedaviye alınan Bahar Hezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ablasını vurup olay yerinden kaçan Y.H. ise kısa süre sonra polis ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Y.H.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar...İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar...
Yazışmaları da ortaya çıktı! '70'inci hastama bakıyorum'Yazışmaları da ortaya çıktı! '70'inci hastama bakıyorum'
İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildiİbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! 10 bin lirayı geçiyor...

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oluyor! 10 bin lirayı geçiyor...

Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Gelen sorular ahlaksızlığı gözler önüne serdi! Eltiler eşlerini aldattı, gelin de kocasının arkadaşlarıyla...

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

CHP yeni vizyonunu açıklıyor! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

CHP yeni vizyonunu açıklıyor! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

Uzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdı

Uzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdı

Seçime aylar kala çok konuşulacak Z kuşağı anketi!

Seçime aylar kala çok konuşulacak Z kuşağı anketi!

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.