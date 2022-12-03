Öz kardeşi yolda yürürken arkasından yaklaştı! Sonrası korkunç...

Olay, öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahar Hezer, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kardeşi Y.H.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yığılan Bahar Hezer, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISI KARDEŞİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Acil serviste tedaviye alınan Bahar Hezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ablasını vurup olay yerinden kaçan Y.H. ise kısa süre sonra polis ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Y.H.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

