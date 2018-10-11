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Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Antalya'da kızı M.Ö.'ye (18), 4 yıl boyunca silah zoruyla cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Abdullah Ö., 60 yıl hapse mahkum edildi. Sanığa takdir ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl Aralık ayında polise giden M.Ö., öz babası A.Ö.'nün, 2013 ile 2017 yılları arasında kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Abdullah Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Ö. ile taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Abdullah Ö.'nün fuhşa zorladığı eşinin 2010 yılında öldüğünü, kızına ise annesi öldükten 2 yıl sonra alkol kullandırdıktan sonra istismarda bulunduğunu ve bunu kimseye söylememesi konusunda tehdit ettiğini belirtti. Sanığın tehditle öz kızına 4 yıl cinsel istismarda bulunduğunu ifade eden savcı, M.Ö.'nün sanığın eylemlerine dayanamadığı için şikayette bulunduğuna vurgu yaptı.

Abdullah Ö.'nün öz kızına yönelik zincirleme biçimde 'nitelikli cinsel istismar suçu'nu işlediğini ve mağdureyi alıkoymak suretiyle 'hürriyetten yoksun kılma suçu'nu işlediğinin anlaşıldığını kaydeden savcı, sanığın toplamda 98 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Abdullah Ö., beraatını ve tahliyesini istedi.

TOPLAM 60 YIL HAPİS

Sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu' işlediğini belirten mahkeme heyeti, Abdullah Ö.'yü 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Abdullah Ö'nün, cinsel istismar eylemini kızına karşı işlediğini belirten heyet, cezayı yarı oranında artırarak 30 yıla çıkardı. Eylemin silahla ve tehditle gerçekleştirilmiş olması nedeniyle de cezanın yarı oranında artırılmasına karar veren mahkeme, hapis cezasını 45 yıla yükseltti. Sanığın suçu kasıt altında birden fazla gerçekleştirmiş olması nedeniyle verilen ceza bir kez daha yarı oranında artırılarak 67 yıl 6 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, TCK'nın 61/7'nci maddesi gereğinde cezanın üst haddi 30 yılı geçemeyeceğinden sanığın cezasını 30 yıla indirdi.

Sanık Abdullah Ö. ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan önce 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Suçun silahla, alt soya ve çocuğa karşı işlenmiş olmasını dikkate alan heyet, cezayı bir kat artırarak 14 yıla çıkardı. Suçun cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası yarı oranında artırılarak 21 yıla yükseltildi. Sanığın işlediği suçu kasıt altında birden fazla gerçekleştirmiş olmasından dolayı da ceza yarı oranında artırılarak 31 yıl 6 aya çıkartıldı. TCK'nın 61/7'nci maddesi gereğince cezanın üst haddi 30 yılı geçemeyeceğinden sanığın 'kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçu'ndan 30 yıl hapsine karar verildi.

Her iki suçtan toplam 60 yıl hapis cezası alan Abdullah Ö.'ye takdir ve iyi hal indirimi uygulanmazken, belirli haklardan da mahrum bırakılmasına hükmedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinsel istismar baba

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan son sözünde beraatini ve tahliyeni istemek olmuş yuh sana seni hadım edeceksin ve öküz gibi çalıştıracaksın belki adam olursun ama ben hiç zannetmem senin gibi sapıkların adam olacağına
Türkiye eskiden de ahlaklı değildi.şimdi de değil. .ama internet kişiliği bozuk , cahiliye dönemini yaşayan,dini inancı zayıf ve hurafelere dayanan bu tolumu iyice yoldan çıkarmıştır.
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