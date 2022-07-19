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Öz kızına cinsel saldırıda bulundu! İğrenç savunma: Olay günü kızım alkollüydü

19.07.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşanan iğrenç olayda 56 yaşındaki E.T. hakkında, 24 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıdan 27 yıl hapis cezası istendi. Suçlamaları kabul etmeyen baba "Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti" dedi.

Öz kızına cinsel saldırıda bulundu! İğrenç savunma: Olay günü kızım alkollüydü

İğrenç olay, 2020 yılında Kocaeli İzmit'te meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki baba, 24 yaşındaki öz kızına araç içinde cinsel saldırıda bulundu. Olay sonrası tutuklanan baba hakkında 27 yıl hapis cezası istendi. Mahkemede kendini savunan adam, "Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti" dedi.

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ARAÇ İÇİNDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Olay, 2020 yılının ağustos ayında İzmit'te meydana geldi. İddiaya göre, 56 yaşındaki E.T., 24 yaşındaki kızı D.S.'ye araç içerisinde cinsel saldırı gerçekleştirdi. D.S.'nin babasını şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan E.T., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"OLAY GÜNÜ KIZIM ALKOLLÜYDÜ"

Hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık E.T. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen E.T., "Kızımın ifadeleri gerçek dışıdır. Madem öyle bir şey oldu neden olay günü şikayetçi olmadı da sonradan şikayetçi oldu. Olay günü kızım alkollüydü, ayrıca uyuşturucu da içmişti. Ben evliliğimin çok uzun bir kısmını işim dolayısıyla yurt dışında geçiriyorum. Evde olmadığım halde nasıl böyle bir suçu işlemiş olabilirim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanığın 27 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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