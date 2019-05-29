Öz kızına istismarla suçlanan baba beraat etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba, 'kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.

Serik'te yaşayan A.A. hakkında 2017 yılı eylül ayında o tarihte 5 yaşında olan kızı İ.A.'ya zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda tutuklanan ve 13 gün cezaevinde kalan A.A., itiraz üzerine serbest bırakıldı.

İ.A. ise Antalya'da çocuk yurduna yerleştirildi. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, ilk duruşma öncesinde alınan ara kararla yayın yasağı getirildi. Tutuksuz sanık A.A. duruşmalarda suçsuz olduğunu, öz kızına karşı yüz kızartıcı bir suç işlemediğini savundu. Boşanma aşamasında olduğu eşi N.A'yı suçladı. Mağdur çocuk ilk ifadesinde babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasına karşın sonraki ifadelerinde öyle bir durum olmadığını söyledi.

RAPORLAR ÇELİŞTİ

Mağdurla görüşen sosyal hizmet uzmanı raporunda cinsel istismar bulgularının oluşmadığını kaydetti. Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi ise hazırladığı raporda cinsel istismara dair emareler olduğunu bildirdi.

SAVCI, BERAAT İSTEDİ

15 Mayıs'ta görülen duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, iddiaların soyut olduğunu, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek, sanık hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

KARAR BUGÜN VERİLDİ

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık A.A., şikayetçi anne N.A. ile taraf avukatları katıldı. Annenin avukatı Serap Ertuğrul, dinlenen tanıkların ifadeleriyle cinsel istismar suçunun sabit olduğunu belirterek, "Özellikle Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nin dosyada raporu varken, sosyal hizmet uzmanının raporuna itibar edilemez. 6'ncı İhtisas Dairesi bu konuda en üst mercidir. Mağdur çocuk babasının yanına geldikten sonra ifadesini değiştirmiştir. Mağdur çocuğun daha önceki beyanları sabittir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Anne N.A. da sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık baba ise suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, "Kızım, 'Ben babamı istiyorum' diyerek yanıma gelmiştir. Çocuğum yurda yerleştirilip, benden uzaklaştırılarak mağdur edilmiştir. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, sanık A.A.'yı 'öz kızına karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı' gerekçesiyle beraat ettirdi.

