HABER

Öz kızına istismarla suçlanan baba beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba, 'kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba, 'kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.
Serik'te yaşayan A.A. hakkında 2017 yılı eylül ayında o tarihte 5 yaşında olan kızı İ.A.'ya zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda tutuklanan ve 13 gün cezaevinde kalan A.A., itiraz üzerine serbest bırakıldı.
İ.A. ise Antalya'da çocuk yurduna yerleştirildi. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, ilk duruşma öncesinde alınan ara kararla yayın yasağı getirildi. Tutuksuz sanık A.A. duruşmalarda suçsuz olduğunu, öz kızına karşı yüz kızartıcı bir suç işlemediğini savundu. Boşanma aşamasında olduğu eşi N.A'yı suçladı. Mağdur çocuk ilk ifadesinde babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasına karşın sonraki ifadelerinde öyle bir durum olmadığını söyledi.
RAPORLAR ÇELİŞTİ
Mağdurla görüşen sosyal hizmet uzmanı raporunda cinsel istismar bulgularının oluşmadığını kaydetti. Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi ise hazırladığı raporda cinsel istismara dair emareler olduğunu bildirdi.
SAVCI, BERAAT İSTEDİ
15 Mayıs'ta görülen duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, iddiaların soyut olduğunu, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek, sanık hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
KARAR BUGÜN VERİLDİ
Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık A.A., şikayetçi anne N.A. ile taraf avukatları katıldı. Annenin avukatı Serap Ertuğrul, dinlenen tanıkların ifadeleriyle cinsel istismar suçunun sabit olduğunu belirterek, "Özellikle Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi'nin dosyada raporu varken, sosyal hizmet uzmanının raporuna itibar edilemez. 6'ncı İhtisas Dairesi bu konuda en üst mercidir. Mağdur çocuk babasının yanına geldikten sonra ifadesini değiştirmiştir. Mağdur çocuğun daha önceki beyanları sabittir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Anne N.A. da sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanık baba ise suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, "Kızım, 'Ben babamı istiyorum' diyerek yanıma gelmiştir. Çocuğum yurda yerleştirilip, benden uzaklaştırılarak mağdur edilmiştir. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, sanık A.A.'yı 'öz kızına karşı nitelikli cinsel istismar suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı' gerekçesiyle beraat ettirdi.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
TEM’de yangın paniğiTEM’de yangın paniği
Başkanın yakınlarından, okul müdürü ile milli eğitim müdürüne saldırıBaşkanın yakınlarından, okul müdürü ile milli eğitim müdürüne saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.