HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu

Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Bursa’da baba ve oğul arasındaki kavgada kan aktı.

Bursa’da baba ve oğul arasındaki kavgada kan aktı. Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden yaralayan baba, darp ve kesici aletle yaralı şekilde polis tarafından bulundu. Baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Olay İsabey Mahallesi 4,Aslı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Oğlu Nuri Yavuz ile tartışan baba Sami Yavuz evden aldığı pompalı tüfek ile iki el oğluna ateş etti. Göğsünden yaralanan Nuri Yavuz yere yığıldı. Baba Sami Yavuz suç aleti pompalı tüfeği de yanına alıp mavi renkli kapalı kasa bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı Nuri Yavuz’u Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı

Baba 112 yi arayıp yardım istedi
Olayın firari şüphelisi Sami Yavuz olaydan bir süre sonra 112 Acil Servis hattını arayıp kesici aletle yaralandığını ve başından darp edildiğini belirterek yardım istedi. 112 ekipleri ile birlikte İsabey Mahallesi Anafartalar Sokağa gelen ekipler Sami Yavuz’u gözaltına alıp tedavisi için hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Aracın altında kaldı! Kan donduran kaza anbean kaydedildiAracın altında kaldı! Kan donduran kaza anbean kaydedildi
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: İHA'lara yeni bomba geliyor
İHA'lara yeni bomba geliyor
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince böbreğini kaybetme noktasına geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Büyükçekmece'de kan donduran kaza! Kurye aracın altında kaldı
Aracın altında kaldı! Kan donduran kaza anbean kaydedildi
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
Koronavirüsü atlatan 71 yaşındaki Uçar: İnsan ensesinde Azrail olduğunu hissediyor
'Karşında Allah'ı, ensende Azrail'i hissediyorsun'
Diyarbakır’da yeni koronavirüs kararı! Mesai saatleri değiştirildi
Mesai saatleri değişti! Artık...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.