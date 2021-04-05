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Öz oğlunu pompalı tüfekle vuran baba tutuklandı

05.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde öz oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öz oğlunu pompalı tüfekle vuran baba tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde öz oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan babanın jandarmadaki ifadesinde, birlikte alkol aldıktan sonra çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayarak oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavukçu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir çiftlik evinde Ayhan İ. (63) ile oğlu Mustafa İ. (38) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ayhan İ., oğluna tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mustafa İ. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişiyi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Daha sonra yaralı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba tutuklandı
Olayın ardından kaçan şüpheli Ayhan İ., ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Burada gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de kavga etmişler
Öte yandan oğlunu pompalı tüfekle vuran Ayhan İ.’nin jandarmaya verdiği ilk ifadede, oğluyla daha önceden de aralarında tartışma çıktığını, daha sonra birlikte alkol alırken yeniden çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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