HABER

Öz oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 04:32 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim Mutlu, tartıştığı oğlu Savaş Mutlu'yu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakla yaraladı.

Öz oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İbrahim Mutlu (59), eşi ile birlikte oturduğu sırada eve gelen oğlu Savaş (34), bilinmeyen nedenle evi dağıtmaya başladı. Bu sırada oğlunu durdurmaya çalışan baba İbrahim Mutlu, Savaş'ın saldırısına uğrayınca mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Yüzünden, boynundan ve karnından bıçaklanan Savaş Mutlu ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan Savaş Mutlu, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından evden uzaklaşan baba İbrahim Mutlu, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

PARTNERItır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?Itır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl İbrahim Mutlu Savaş Mutlu Bıçaklı Yaralama

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!

Donald Trump'ın sözlerine İbrahim Kalın'dan jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İstanbul'da korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da korku dolu gece!

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

İzmir'de kayık alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 kişi kayıp

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

Palu ailesi olayında flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.