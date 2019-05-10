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Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay; “Kıdem tazminatından herkes faydalanmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 08:21 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “Kıdem tazminatında kazanılmış haklarda geriye gidiş söz konusu olursa, biz bu düzenlemede olmayız” dedi.Öz Taşıma-İş Sendikası Geleneksel Basın İftarında Ankara basınıyla bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay; “Kıdem tazminatından herkes faydalanmalı”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “Kıdem tazminatında kazanılmış haklarda geriye gidiş söz konusu olursa, biz bu düzenlemede olmayız” dedi.
Öz Taşıma-İş Sendikası Geleneksel Basın İftarında Ankara basınıyla bir araya geldi. Yemek sonrası çeşitli konularda açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “Kıdem tazminatı konusunda hükumet tarafından hazırlanacak önerileri birlikte değerlendireceğiz. Kıdem tazminatı konusunda Konfederasyonumuz HAK-İŞ, herkesin kıdem tazminatından faydalanması gerektiğini düşünüyor. Kazanılmış haklardan geriye gitmeden yapılacak bir reformun hayata geçirilerek, sadece sendikalı olanlar için değil bu ülkedeki çalışan herkesin kıdem tazminatından faydalanmasını istiyoruz. Bir de kesin olan bir şey var, kazanılmış haklarda geriye gidiş söz konusu ise, biz bu düzenlemede olmayız” şeklinde konuştu.
“Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum”
Yerel seçim sonrası bazı belediyelerde sendika değişikliğiyle alakalı bir takım hareketlilik var diyerek açıklamalarını sürdüren Genel Başkan Toruntay; “Ankara Büyükşehir Belediyesinin üç şirketinde yetkili tek sendikayız. Üyelerimize yönelik sendika değişikliğiyle ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Herkes işini yapmaya çalışıyor. İşini yapana saygı duyulması gerekiyor. Çalışmayan insanlar varsa, bizim bu insanlara yönelik bir savunmamız da olamaz” dedi.
“Tekrar halkın önüne gidecek bir sandık var”
İstanbul’da yapılacak seçimle ilgili de konuşan Başkan Mustafa Toruntay; “Gündemde İstanbul seçimleri var. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun bugüne kadar verdiği kararların hepsi kesindir. Biz de, YSK tarafından verilen kararlara bugüne kadar saygı duyduk, bu karara da saygı duyuyoruz. Şimdi halkın önüne gidecek bir sandık var. Halktan korkmamak lazım. Halk karar verecek ve İstanbul’da başkanını seçecek” ifadelerini kullandı.

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay; “Kıdem tazminatından herkes faydalanmalı”

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay; “Kıdem tazminatından herkes faydalanmalı”

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