HABER

Öz Taşıma-İş farkındalık oluşturmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan vatman sürücüsü Oğuz Ay’ın, rayların üzerinde su içen bir kediyi beklemesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Öz Taşıma-İş farkındalık oluşturmaya devam ediyor

Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan vatman sürücüsü Oğuz Ay’ın, rayların üzerinde su içen bir kediyi beklemesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bu güzel davranışından dolayı üyesini ziyaret eden Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Mustafa Toruntay, üyesine hem teşekkür etti hem de küçük altın vererek ödüllendirdi.
Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan ve Antalya Ulaşım A.Ş.’de vatman olarak görev yapan Oğuz Ay’ın, sefer sırasında raylardaki birikintiden su ihtiyacını karşılayan kediyi sabırla beklemesi sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşım ve izlenme rekorları kıran videoyu izleyen Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, farkındalık oluşturan ve yaşama hakkına saygı gösteren üyesini ziyaret etti.
İş yerine giderek üyesiyle bir araya gelen Başkan Toruntay; “Kıymetli üyemizi bu hareketinden dolayı hem şahsım hem de sendikam adına tebrik ediyorum. Can dostlarımızın yaşam hakkına gösterdiği saygı herkese örnek olacak nitelikte. Bu dünya hepimiz için ve her canlının bu dünyada yaşama hakkı var. ’Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü’ şiarını benimsemiş bir milletin evladının da böylesi bir harekette bulunması bizi tam olarak anlatmaktadır. Bu hareketiyle herkese örnek olan ve çok güzel bir mesaj verip, farkındalık oluşturan üyemize teşekkür ediyorum” dedi.
Toruntay, üyesinin bu davranışını küçük altın takdim ederek ödüllendirdi.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Minik Batu'nun 135 günlük yaşam savaşıMinik Batu'nun 135 günlük yaşam savaşı
Cezaevinde engelli öğrenciler için eğitim materyalleri üretiyorlarCezaevinde engelli öğrenciler için eğitim materyalleri üretiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.