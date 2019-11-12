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Öz Taşıma İş Sendika Genel Başkanı Toruntay: "Sendikamızın yetkili olduğu belediyelerde ne sendikal baskı ne de haksız yere işçi çıkışı olmamıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Öz Taşıma İş Sendika Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Öz Taşıma İş Sendikamızın yetkili olduğu belediyelerde ne sendikal baskı ne de haksız yere işçi çıkışı olmamıştır" dedi.Toruntay, 31 Mart yerel seçimleri ardından bazı belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmalar başta olmak üzere işten çıkartılan üyelerin işe dönüş süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konuşmasının başında sendika hakkında bilgi veren Toruntay, azim ve kararlılıkla devam ederek temsil ettiği üyelerin hak ve menfaatlerini kararlıkla koruyacaklarını bildirdi.Üyelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Toruntay şu ifadeleri kullandı:“21 bin üyemiz var, iş kolumuzda 10 sendika içinde hatta Türk sendikal hareketinin içinde sosyal sendikacılık anlayışıyla gururla ifade ediyorum ki sırayla üyelerimizin çocuklarının sünnet düğünlerinde gram altın, üyelerimizin çocuklarının düğününde çeyrek altın yönetim kurulu kararıyla düğün hediyesi olarak veriyoruz.

Öz Taşıma İş Sendika Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Öz Taşıma İş Sendikamızın yetkili olduğu belediyelerde ne sendikal baskı ne de haksız yere işçi çıkışı olmamıştır" dedi.
Toruntay, 31 Mart yerel seçimleri ardından bazı belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmalar başta olmak üzere işten çıkartılan üyelerin işe dönüş süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasının başında sendika hakkında bilgi veren Toruntay, azim ve kararlılıkla devam ederek temsil ettiği üyelerin hak ve menfaatlerini kararlıkla koruyacaklarını bildirdi.
Üyelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Toruntay şu ifadeleri kullandı:
“21 bin üyemiz var, iş kolumuzda 10 sendika içinde hatta Türk sendikal hareketinin içinde sosyal sendikacılık anlayışıyla gururla ifade ediyorum ki sırayla üyelerimizin çocuklarının sünnet düğünlerinde gram altın, üyelerimizin çocuklarının düğününde çeyrek altın yönetim kurulu kararıyla düğün hediyesi olarak veriyoruz. Üyelerimizin çocuklarına 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitede okuyan öğrencilere her yıl eğitim yardımı yapıyoruz. Üyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz inşallah.”
Belediyelerden işçi çıkarma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirten Toruntay, “31 Mart sonrası kamuoyunda sıkça konuşulan sendikal baskı ve işçi çıkartmalar konusunda Öz Taşıma İş Sendikamızın yetkili olduğu belediyelerde ne sendikal baskı ne de haksız yere işçi çıkışı olmamıştır. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Mansur Yavaş görevi devraldıktan sonra ‘seçim sürecinde hiçbir işçiyi haksız yere işten çıkartmayacağım’ diye söz verdi. Bizim sendikamızın yetkili olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleri BELKO- BELKA VE BUGSAŞ işyerlerinde sendikal baskı ve haksız işçi çıkışları olmadı. Ancak 17 Eylül tarihinde BUGSAŞ EGO atölyede meslek grupları içerisinde çalışırken iş akdi fesih edilen 10 işçi üye kardeşlerimizin çıkışı olana kadar. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkartılıyor diye konuşulduğu o tarihlerde Mansur Yavaş bu 10 arkadaşımız haksız yere iş akitlerinin fesih edildiğine dair yaptığımız görüşmede ‘eğer haksız yere atıldılarsa tekrar bu 10 işçi kardeşimizi tekrar işe başlatacağım’ diye söz verdi. Yapılan incelemeler sonrasında 10 işçi kardeşimiz 1 Kasım tarihinde tekrar işlerinin başına geçtiler” diye konuştu.
Toruntay daha sonrasında işçilerle birlikte fotoğraf çekildi.

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