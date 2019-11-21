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Öz Taşıma İş Sendikası 7 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

Öz Taşıma İş Sendikası 7’inci yıl kuruluş dönemi nedeniyle eğitim yardım etkinliği düzenledi.

Öz Taşıma İş Sendikası 7’inci yıl kuruluş dönemi nedeniyle eğitim yardım etkinliği düzenledi. Öz Taşıma İş Sendika Başkanı Mustafa Toruntay, “Türkiye’nin kolunda 2’inci büyük sendikasıyız” dedi.
Öz Taşıma İş Sendikası 7’inci yıl kuruluş dönem nedeniyle eğitim yardım etkinliği düzenledi. Etkinliğe Genel Başkan Mustafa Toruntay, milletvekilleri ve sendika üyeleri katıldı. Sendikalarının 7 yılda bir çok işi başardıklarını ifade eden Toruntay, “21 kasım 2012 tarihinden bir grup inanmış işçi kardeşimizle birlikte kuruluşu gerçekleşip ve bugün 7’inci yılını tamamlayacağız. TMBB’de o kadar çok yasa çıktı ki ancak değişmeyen tek yasa vardı. Oda sendikalar kanunu 20 yıl sonra çalışanlar lehine ve sendikalar adına bir düzenleme yapıldı. Yeterli değil ama bir çok sendikanın ve örgütün önünü açma adına bir adımdı. Bununla birlikte kendini bu uğurda adamış çıktığımız bu yolda çok kısa sürede yani 2 yılda hem ülke barajını geçerek, üye arkadaşlarımıza işçilerimize toplu sözleşme yapma imkanı sağladık. Türkiye’nin kolunda 2’inci büyük sendikasıyız ve 20 bin üyemiz var. Türkiye’nin yaklaşık 40 ilinde örgütlüyüz,iş kolunda 7 yüz seksen bin çalışan var. Toplasak 150 bin çalışan sendikalı işçi var. Türkiye’de örgütlenmede zor şartlar var ki başarmak zor. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu 7 yılda bir çok şeyi başardık” dedi.

“Sosyal sendikacılığı uygulayan ilk sendikayız”
Sadece toplu iş sözleşmesi imzalayan sendika olmadıklarını ifade eden Toruntay, şu ifadeleri kullandı:
“Sosyal sendikacılığı uygulayan ilk sendikayız. Üyelerimizin her bir çocuğunda, bir çeyrek altın veriyoruz. Her ilde üyelerimiz ve eş çocuklarıyla piknikler organize ediyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında takdim olarak şeker ve lokum veriyoruz. Bunları sizlerden aldığımız aidatlarla yapıyoruz.”
Konuşma sonrasında üyelerin çocuklarına eğitim yardımı yapıldı.
7’inci yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi.

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