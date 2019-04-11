HABER

Öz Taşıma İş Twitter gündemine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 12:02 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası, 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği 3.

Öz Taşıma İş Twitter gündemine girdi

Öz Taşıma-İş Sendikası, 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulunda Twitter Türkiye Gündeminde birinci sırada yer aldı.
Taşımacılık iş kolunun en büyük sendikası olan Öz Taşıma-İş Sendikası, 7 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Kurulunda Twitter Türkiye Gündeminde ilk sırada yer aldı ve yaklaşık üç saat boyunca gündemde kaldı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; "Türk sendikal hayatına zenginlik katan Sendikamız, yolunda yürümeye devam ediyor. 7 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirdiğimiz 3. Olağan Genel Kurulumuzla da dikkatleri üzerine çeken Sendikamız, Twitter Türkiye Gündeminde birinci sırada yer alarak bir kez daha farkını gösterdi. Bu vesile ile bizlere gönül verip, üye olan tüm emekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Öğrenciler, kumbaralarını kitap almak için açtıÖğrenciler, kumbaralarını kitap almak için açtı
“Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor“Sevgi eli” projesi yüzleri güldürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.