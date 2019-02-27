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Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olan Öz Taşıma-İş Sendikası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TEKULAŞ A.Ş.’de çalışan üyeleri için toplu iş sözleşmesi imzaladı ve toplamda yüzde 40 oranında zam aldı.İş kolunda liderliği 2017 yılının Temmuz ayından beri kimseye bırakmayan Öz Taşıma-İş Sendikası, toplu iş sözleşmeleri imzalamaya ve büyümeye devam ediyor.

Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olan Öz Taşıma-İş Sendikası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TEKULAŞ A.Ş.’de çalışan üyeleri için toplu iş sözleşmesi imzaladı ve toplamda yüzde 40 oranında zam aldı.
İş kolunda liderliği 2017 yılının Temmuz ayından beri kimseye bırakmayan Öz Taşıma-İş Sendikası, toplu iş sözleşmeleri imzalamaya ve büyümeye devam ediyor. Yaklaşık sekiz ay süren müzakereler sonucunda düzenlenen imza töreninde konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Attığımız bu imzalar her iki tarafa da hayırlı, uğurlu olsun. Çok şükür, güzel bir sözleşmeye imza attık. 7-8 aylık müzakereler sonucunda mutlu sona ulaştık. Çalıştığımız yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. 2018 ile 2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmemizde üyelerimize toplamda yüzde 40 zam aldık. Bu süreçte bizlere destek olan, katkı sunan başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçlerde üyelerimizin yaşam standartlarını yükseltecek çok daha iyi sözleşmelere imza atacağız” dedi.
İmza törenine katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak ise "İşiniz kolay değil. Günde 60 bin vatandaşımızı, ayda 1 milyon 800 bin vatandaşımızı taşıyorsunuz. Her gün farklı insanlarla muhatap oluyorsunuz. Ama biz madem bu göreve talip olduk hiçbir şeyden şikayet etme hakkımız yok. Bir şartımız var; vatandaş daima haklıdır. Haksız bile olsalar onlara güle yüz göstermek durumundayız. Sizler bizim gülen yüzümüz olmak durumundasınız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi büyüdükçe, çalışanlarımız da hakkını fazlasıyla alacaktır. Önümüzdeki dönemlerde yüzlerinizi daha da güldürecek toplu iş sözleşmeleri imzalayacağız. Hepinize Allah sağlık, sıhhat versin. Ailenize ve sevdiklerinize huzur ve mutluluklar diliyorum. İmzaladığımız sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen imza törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, TEKULAŞ Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, ÖZ Taşıma-İş Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Yasin Sevgili, sendika iş yeri temsilcileri ve çok sayıda üye katılım sağladı.

Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza

Öz Taşıma İş’ten yüzde 40’lık imza

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