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  4. Öz yeğeniyle okuldan arkadaşını taciz etti, şantajdan bıkan çocuğu döner bıçağıyla kovaladı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı... "Oğlumu tehditle evine çağırdı"

Öz yeğeniyle okuldan arkadaşını taciz etti, şantajdan bıkan çocuğu döner bıçağıyla kovaladı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı... "Oğlumu tehditle evine çağırdı"

03.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yaşındaki öz yeğenini ve okuldan arkadaşı olan 13 yaşındaki erkek çocuğu S. D.'yi evinde cinsel istismar ve darp etti, görüntüleri sosyal medyada yaymakla tehdit edip şantaj yaptı. Denizli'de yaşanan iğrenç olayda Ercan D. adlı 53 yaşındaki şahıs, S. D.'nin taciz ve şantajlardan bıkıp karşı gelmesi üzerine çocuğu döner bıçağı ile kovaladı. Kameraya da yansıyan dehşet dolu anlar çocuğun bakkala sığınmasıyla devam etti. Ercan D. tutuklandı, telefonundan başka çocukların da görüntüleri çıktı.

Biri öz yeğeni olan iki küçük çocuğu evine şantajla, tehditle getirip uygunsuz görüntülerini çeken Ercan D.'in 14 yaşındaki S. D.'yi döner bıçağıyla sığındığı bakkalda bile kovaladığı dehşet dolu anlar kameraya yansıdı. S. D.'nin babası, "Bu şahıs hem oğlumun hem de öz yeğeninin uygunsuz görüntülerini zorla çekip şantaj yapmış. Tehditle evine çağırdığı oğlumun yeniden görüntülerini çekmek isteyince, çocuk bu sefer elinden kaçmayı başarmış" diye konuştu.

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HEM DARP HEM TACİZ! GÖRÜNTÜLERİ YAYMAKLA TEHDİT ETTİ

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha öncesinde de benzer suçlardan kaydı olduğu iddia edilen Ercan D. (53), öz yeğeni olan 14 yaşındaki S.N.Y. isimli kız çocuğu ile okul arkadaşı olan 13 yaşındaki S.D. isimli erkek çocuğunu evine davet ederek cinsel istismarda bulundu. Darp ederek taciz ettiği çocukların uygunsuz görüntülerini çeken Ercan D., bu görüntüleri sosyal medyada yaymak tehdidiyle çocukları önceki gün yeniden evine zorla davet etti.

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ŞANTAJA DAYANAMAYAN ÇOCUK AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

Ercan D.’nin taciz ve şantajlarından bıkan S.D., sapkın şüphelinin yeni görüntü çekme teklifini kabul etmedi. S.D.’nin yaşadıklarını ailesi ve jandarmaya anlatacağını söylemesi üzerine öfkeye kapılan Ercan D., eline geçirdiği döner bıçağı ile çocuğu kovalamaya başladı. Can havliyle kendisini apartmandan dışarıya atan çocuk, kendisini sokakta kovalamaya devam eden Ercan D.’nin elinden kurtulabilmek için çareyi önüne çıkan bir bakkala girmekte buldu.

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Market sahibi ve müşterilerine aldırış etmeden elindeki döner bıçağı ile iş yerine dalan Ercan D., bakkalın içerisindeki ürünlerin devrilmesine rağmen çocuğu kovalamaya devam etti. Market sahibi ve müşteriler, kendilerinden sığınıp yardım isteyen çaresiz çocuğu, gözü dönmüş saldırganın elinden güçlükle kurtardı.

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S.D. ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ercan D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önceden benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkan Ercan D.’nin telefonunda yapılan incelemede öz yeğeni S.N.Y. ve S.D.’nin yanı sıra başka çocuklara ait uygun görüntülerin ele geçirildiği ortaya çıktı.

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Öte yandan tutuklanan saldırgan Ercan D.’nin darp ederek uygunsuz görüntülerini çektiği S.D.’yi kovaladığı anlar, çocuğun sığındığı bakkalın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki döner bıçağı ile çocuğu sokak boyunca kovaladığı, çocuğun bakkala girdiği, içeride yaşanan kovalamaca ve çocuğun vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

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“BU TİP İNSANLAR TOPLUMA ZARAR VERİYOR”

Yaşananların ardından oğluna cinsel istismarda bulunarak darp eden Ercan D.’den şikayetçi olan baba U.D. şöyle konuştu:

“Bu şahıs hem oğlumun hem de öz yeğeninin uygunsuz görüntülerini zorla çekip şantaj yapmış. Tehditle evine çağırdığı oğlumun yeniden görüntülerini çekmek isteyince, çocuk bu sefer elinden kaçmayı başarmış. ‘Şikayetçi olacağım’ demesi üzerine döner bıçağı ile oğlumu öldürmeye çalışmış. Öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Bu tip insanlar hem Türk hem Müslüman olan bu toplumun değerlerine zarar veriyor. Atalarımızdan örnek alarak devam ettirmeye çalıştığımız aile yapımızı bozmaya çalışan bu sapkının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

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(İHA)

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