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"Ozaki" yöntemi iki çocuk hastaya uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında Türk hekimlere eğitim vermek için İstanbul'a gelen Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki, adıyla anılan yöntemi ilk kez doğumsal kapak sorunu olan iki çocuk hastaya uyguladı - Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Haydin: - "Dr. Ozaki, tekniğin standart prosedürü dışına çıkarak ölçümleri daha ince hesap gerektiren ameliyatları hastanemizde başlattı. İki vakanın sonucu da mükemmel"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Japon bilim insanı Dr. Shigeyuki Ozaki, mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirdiği yönteme ilişkin Türk hekimlere eğitim verirken doğumsal kapak sorunu olan iki çocuk hastayı ameliyat etti.

Dr. Ozaki'nin katılımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ev sahipliğinde "Ozaki Prosedürünün Pediatrik Kapak Onarımı İçin Uyarlaması Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim kapsamında İstanbul'a gelen Ozaki, programın ilk gününde hekimlere tekniğin ayrıntılarının ortaya konduğu bir ameliyatla eğitim verdi.

Operasyonların ardından çeşitli konferansların da gerçekleştirildiği programın ikinci gününde, başka bir çocuk hasta daha Ozaki yöntemi kullanılarak ameliyat edildi.

Mekanik kapak replasmanı sonrasında kullanılan antikoagülan tedavisine ihtiyaç duyulmayan yöntem, biyolojik kapak replasmanıyla kıyaslandığında da "mükemmel" uzun dönem sonuçlar sağlıyor.

- "Sonuçlar mükemmel"

Eğitime katılan Türk cerrahlardan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sertaç Haydin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dr. Ozaki'nin 10 yıldan uzun zamandır tekniği uyguladığını, 1200'den fazla da bu prosedürle ameliyat ettiği hasta olduğunu dile getirdi.

Ozaki'nin erişkin hastalarda uyguladığı bu tekniğin dünyada giderek yaygınlaştığını ve kabul gördüğünü aktaran Haydin, eğitim kapsamında gerçekleştirilen ameliyatlarda tekniğin ilk kez çocuk hasta grubunda uygulandığını söyledi.

Haydin, Ozaki'nin Türkiye'ye esas gelme amacının, hastanenin cerrahlarına yönteme ilişkin eğitim vermek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitime hastanemiz dışından da konjenital kalp cerrahlarımız katıldı. Onlar da ameliyatı izleyerek prosedürü görmüş oldular. Dr. Ozaki, program kapsamında iki vakayı ameliyat etti. Ameliyat ettiğimiz çocuklarımız doğuştan aort kapak sorunu olan hastalar. Bu hastalarımızda aort kapakları sonradan bozulanlara göre problem daha komplike. Dr. Ozaki, tekniğin standart prosedürü dışına çıkarak ölçümleri daha ince hesap gerektiren ameliyatları hastanemizde başlattı. İki vakanın sonucu da mükemmel. Hastalarımızın ameliyat sonrası hemen kontrolleri yapıldı. Bu sonuçları Dr. Ozaki de gördü. Ozaki'yi eğitimlerin ardından ülkesine uğurladık. Biz prosedürü uygulamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bekleyen epeyce de hastamız var."

Yöntemin birçok avantajı da beraberinde getirdiğini dile getiren Haydin, "Bu yöntemi varsaymazsak mekanik kapaktan uzaklaşmak için kapağın bir şekilde tamir edilmesi gerekiyor. Çocuklarda kompleks tamir yöntemleri aslında var ama bu kadar net, yaygın ve çok vaka yapılmış bir yöntem yok. Ozaki yöntemi, 1200 hastada kendini ispatlamış bir yöntem. Yöntem olmasaydı seçeneklerimiz fazla değildi." ifadelerini kullandı.

Yöntem daha önce Sağlık Bakanlığına bağlı bazı hastanelerde erişkin hastalar için uygulanmıştı.

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