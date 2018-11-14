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ÖZAL AİLESİ'NİN KÖŞKÜ SATIŞA ÇIKARILDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:47 | Son Güncelleme

'ya yaptığı açıklamada köşkün 20 milyon TL karşılığında satışa çıkarıldığını bildirdi.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal eşi Semra Özal'ın(83) 23 yıl kadar yaşadığı köşk satışa çıkarıldı.
Köşkün satışına aracılık eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, Demirören Haber Ajansı(DHA)'ya yaptığı açıklamada köşkün 20 milyon TL karşılığında satışa çıkarıldığını bildirdi.

"20 MİLYON LİRAYA SATIYORUZ"
Evrim Kırmızıtaş Başaran Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan köşkün satışına ilişkin, “Sahile ikinci parsel, denize yürüme mesafesinde yaklaşık 1 dönüm arsa üzerinde çok güzel bir villa. Merhum Turgut Özal vefat ettikten 6, 7 ay sonra yerleşiyor oraya ve yaklaşık 23, 24 yıl kalıyor orada. Çok da güzel anılar biriktiriyor. Daha sonrasında kendisi 83 yaşında, Allah uzun ömür versin. Oradan taşınma kararı alıyor. Ben evi gördüğüm zaman çok güzel hatıralarla dolu bir evle karşılaştım. 4 katlı 900 metrekare, açık yüzme havuzlu, müştemilatlı, açık otoparklı, saunalı, jakuzili… Yıllar boyunca Özal ailesinin saygıdeğer mensupları, aile bireyleri orada yaşamışlar anılar biriktirmişler. Şimdi ise yeni sahibini bekliyor. Biz orayı satış rakamı olarak 20 milyon liraya satıyoruz. 20 milyon lira rakamı şu anki piyasa koşullarında iyi bir rakam. Satılabilir bir rakam." dedi.

"BU KADAR TALEBİ BEKLEMİYORDUM AÇIKÇASI"
Satış kararının açıklanmasıyla birlikte taleplerin geldiğini bildiren Başaran, "Açıkçası ben burayı satışa getirdikten sonra böyle özel bir ailenin bu kadar çok sevenleri olduğunun farkındaydım ama bu kadar talebi beklemiyordum açıkçası. Şöyle ki, bana Amerika'dan New York'tan talepler oldu. Hatta telefonumda 22 cevapsız arama gördüm. O sırada başka bir toplantıdaydım. Baktım görüştüm beyefendiyle. 'Ocak ayında döneceğim Türkiye'ye o zamana kadar satılmamış olursa ben direk burayı almak istiyorum' dedi. Kendisi bir Türk. Orada yaşayan bir Türk. Basına yansıyınca talip oldu. Kendisine villanın bütün özelliklerine ilettim. Benim için çok heyecanlı bir durumdu. Kendisinin aileye olan saygısından dolayı buraya talip olduğunu ve orada yaşamanın ona çok daha fazla mutluluk vereceğini söyledi. Açıkçası bu benim için duygusal bir andı. Bir taraftan da işimi yapıyorum tabii ki. Ben de o süre zarfında randevularımı alıyorum. Sürekli teklifler almaya başladım. Ve bu mevcut müşteri adaylarını kendilerine sunacağım. Ve diyeceğim ki, 'hangisi sizin için uygunsa, kime vermek istiyorsanız bu satış gerçekleşecektir' diyeceğim. Benim için çok anlamlı. Özellikle de bu villada çalışmaktan dolayı hakikatten onurluyum, gururluyum. Beni seçtikleri için ayrıca da." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Evrim Kırmızıtaş Başaran ile röp.
-Köşkün arşiv görüntüleri

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