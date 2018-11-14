Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıkarıldı (2)

"BU KADAR TALEBİ BEKLEMİYORDUM AÇIKÇASI"

Satış kararının açıklanmasıyla birlikte taleplerin geldiğini bildiren Başaran, "Açıkçası ben burayı satışa getirdikten sonra böyle özel bir ailenin bu kadar çok sevenleri olduğunun farkındaydım ama bu kadar talebi beklemiyordum açıkçası. Şöyle ki, bana Amerika'dan New York'tan talepler oldu. Hatta telefonumda 22 cevapsız arama gördüm. O sırada başka bir toplantıdaydım. Baktım görüştüm beyefendiyle. 'Ocak ayında döneceğim Türkiye'ye o zamana kadar satılmamış olursa ben direk burayı almak istiyorum' dedi. Kendisi bir Türk. Orada yaşayan bir Türk. Basına yansıyınca talip oldu. Kendisine villanın bütün özelliklerine ilettim. Benim için çok heyecanlı bir durumdu. Kendisinin aileye olan saygısından dolayı buraya talip olduğunu ve orada yaşamanın ona çok daha fazla mutluluk vereceğini söyledi. Açıkçası bu benim için duygusal bir andı. Bir taraftan da işimi yapıyorum tabii ki. Ben de o süre zarfında randevularımı alıyorum. Sürekli teklifler almaya başladım. Ve bu mevcut müşteri adaylarını kendilerine sunacağım. Ve diyeceğim ki, 'hangisi sizin için uygunsa, kime vermek istiyorsanız bu satış gerçekleşecektir' diyeceğim. Benim için çok anlamlı. Özellikle de bu villada çalışmaktan dolayı hakikatten onurluyum, gururluyum. Beni seçtikleri için ayrıca da." ifadelerini kullandı.

