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Özalp’ta sabah karşı başlayan yangın devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde sabaha karşı yaklaşık 200 dükkanın bulunduğu halk pazarında meydana gelen yangın 4 saatlik çalışmanın ardından halen kontrol altına alınamadı.Özalp ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, 200 dükkanın bulunduğu halk pazarında etkili oldu.

Van’ın Özalp ilçesinde sabaha karşı yaklaşık 200 dükkanın bulunduğu halk pazarında meydana gelen yangın 4 saatlik çalışmanın ardından halen kontrol altına alınamadı.
Özalp ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, 200 dükkanın bulunduğu halk pazarında etkili oldu. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı. Yangının ve alanın büyük olması sebebiyle Saray İlçe Grup Amirliği ekiplerinden destek istendi. Ardından Van’dan da destek talebinde bulunuldu. Tuşba ve İpekyolu İl Grup Amirliğinden de 3 araç bölgeye sevk edildi. 5 araç ve 23 personelle müdahale dilen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği iş yerlerinde itfaiye ekipleri, canla başla zamana karşı mücadele ediyor. Yaklaşık 4 saatlik çalışmaya rağmen henüz kontrol altına alınamayan yangında, iş yerlerine su ve köpük sıkılıyor.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Abdullah Arvas, beraberindekiler ile birlikte yangın alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu. Yangından dolayı Özalp ilçe genelinde elektrik ve internetin kesildiği belirtildi.

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