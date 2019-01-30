Özalp’ta tandır evi çöktü: 2 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde tandır evinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yukarı Akçagöller Mahallesi’nde bilinmeyen bir nedenden çöken tandır evinde bulunan Antika Dağlar (50) ile Nergis Dağlar (13) isimli vatandaşlar enkaz altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu 2 vatandaşı göçük altından çıkardı.

Antika Dağlar ile Nergis Dağlar, Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan 13 yaşındaki Nergis Dağlar’ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

