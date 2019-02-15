HABER

Ozan Arif için Kerkük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Ozan Arif için Kerkük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

KERKÜK (AA) - Samsun'da önceki gün vefat eden "Ozan Arif" adıyla tanınan Arif Şirin için Irak'ın Kerkük kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkmen kenti Kerkük'teki Sabbur Camisi'nde cuma vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Şirin için dualar edildi.

AA muhabirine konuşan Sabbur Camisi İmamı Maruf Abdulhalik, Şirin'in vatan ve millet sevgisine hayatını adayan büyük bir halk ozanı olduğunu belirtti.

Abdulhalik, Türkmenlerin sıkıntılarını da her fırsatta şiirleri ve bestelerine yansıtan Ozan Arif'i unutmayacaklarını söyledi.

Türkmeneli Partisi Gençlik Kolu Danışmanı Ali Kasapoğlu da "Irak Türkmenleri olarak büyük ozanımızın aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Şair, bestekar ve söz yazarı kimliğiyle öne çıkan 70 yaşındaki Arif Şirin, bir süredir tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybetti.

Şirin'in naaşı yarın Samsun'daki Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Münih Güvenlik KonferansıMünih Güvenlik Konferansı
Öldürülen öğretmenin cenazesi toprağa verildiÖldürülen öğretmenin cenazesi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arif şirin Kerkük Ozan Arif

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.