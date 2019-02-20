Ozan Arif'in kabrine Türkiye'nin dört bir yanından getirilen topraklar bırakıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören halk ozanı ve bestekar Ali Şirin, 13 Şubat günü saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şirin, 16 Şubat'ta yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Şirin'in kabrine, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve bazı Türk devletlerinden getirilen topraklar bırakıldı. Getirildiği ilin adının yazılı olduğu bez torbada yer alan toprakların bazıları dökülürken bazıları da Şirin'in kabri başına konuldu. Kabri ziyarete gelenler, dua etti, mezara çiçek ve Türk bayrakları bıraktı.
Kaynak: DHA
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