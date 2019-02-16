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Ozan Arif son kez evinden uğurlandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

OZAN ARİF'İ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI Samsun'da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin'in cenazesi Samsun Büyük Camii'ne getirildi.

OZAN ARİF'İ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Samsun'da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin'in cenazesi Samsun Büyük Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki törene; Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ak Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, bağımsız Samsun Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, sanatçı İsmail Türüt, Uğur Işılak, yakınları ve sevenleri katıldı. Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şirin için, öğlen namazının ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazdan sonra Arif Şirin'in cenazesi Kıranköy Mezarlığı?nda toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

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