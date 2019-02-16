HABER

Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

10 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI Samsun’da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in cenazesi Samsun Büyük Camii’ne getirildi.

Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı (2)

10 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Samsun’da 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ozan Arif olarak tanınan halk ozanı ve bestekar Arif Şirin’in cenazesi Samsun Büyük Camii’ne getirildi. Cami avlusundaki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ak Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, bağımsız Samsun Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, sanatçı İsmail Türüt, Uğur Işılak, yakınları ve sevenleri katıldı. Arif Şirin'in oğlu Mehmet Alp Şirin ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şirin için, öğlen namazının ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazdan sonra Arif Şirin’in cenazesi Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
FOTOĞRAFLI

Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı (2)Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı (2)Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı (2)Ozan Arif'in cenazesi evine getirilip, helallik alındı (2)

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Bakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildirBakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildir
Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattıBakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

İstanbul Fatih'te bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.