Ozan Balık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Yağlı boya tablo, roman denemeleri ve biyomekanik cihaz tasarımıyla hobi olarak ilgilenen Ozan Balık, 1999’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından 1999-2000 yıllarında Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde, 2001-2002 yıllarında Göztepe SSK Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünde çalıştıktan sonra 2002’de İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümüne girdi.

DR. OZAN BALIK KİMDİR?

İhtisası esnasında özel ilgi alanı olan rekonstrüktif mikrocerrahi ile ilgili yoğun olarak çalışan Dr. Ozan Balık, “Ters Uç Yan Siniz Onarımını” periferik sinir yaralanmalarında kullanılabileceğini ispatladı ve tez olarak da yaptığı bu çalışmasını Annals of Plastic Surgery’de yayınlandı. (A Successful Neurotization of Two Different Muscles Using a Single Intact Motor Nerve).

2008’de Türk Plastik Rekonstrüktif veEstetik Cerrahi Derneği tarafından ” Ulusal Yeterlilik (National Board Certification)” sertifikası verildi. 2008-2009 Edirne Devlet Hastanesi,Plastik Cerrahi Klinik Şefliği yaptı.

Op. Dr. Ozan Balık 2010 yılından itibaren İstanbul da özel kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.

Op. Dr. Ozan Balık bilgisayar tabanlı 3D modellemeleri yüz estetiği cerrahisine uygun hale getirerek, “bilaminar yüz germeler, Saç Ekimi ve yapısal burun estetiği” konularında çalışmaları sürdürmektedir.

Ozan Balık, Amrikan Plastik Cerrahi Derneği (int bölüm), Avrupa Rinoplasti Derneği, Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği üyesidir. TC Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Sağlık Turizmi Belgesi bulunmaktadır.

''ESTETİK UZMANI SEÇİMİ ÖNEMLİ''

Katıldığı yayınlarda yaptığı açıklamalarla bilinen doktor Ozan Balık, estetik ameliyatlarda doktor seçiminin önemine dikkat çekerek; “Estetik cerrahinin amacı doğal ve güzel bir görünüm elde etmektir. Ameliyat sonrası beklenen doğallığın gelişmesi tamamen cerrahın becerisine bağlıdır. Bu nedenle işlem için kesinlikle el becerisi yüksek doktorları tercih etmelisiniz. Ameliyatın maliyetini doğrudan etkileyen faktör cerrahtır.” dedi

Cerrahın ameliyatının maliyetini dikkate almanın öneminden bahseden Balık, ‘’Estetik ameliyatlar isimlendirilse de yapılan işlemler kesinlikle standart değildir. Doğru cerrahı seçmek hem sağlık hem de estetik açıdan çok önemlidir.’’ ifadelerini kullandı.

Estetik, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Ozan balık konuyla ilgili şöyle konuştu;

ESTETİK CERRAH DOKTORU NASIL SEÇİLİR?

‘’Estetik cerrahinin başarısına doğrudan bağlı olan faktörler vardır. Bu faktörlerden en önemlisi doktorun tecrübesidir. Estetik operasyon yaptırmaya karar veren herkes, doktor seçerken birkaç kritere dikkat etmelidir. ‘’

Doktor Ozan Balık bu kriterleri şu şekilde açıkladı;

Plastik cerrahlar uzmanlık alanlarına göre ayrılmaktadır. Alanlara bölünme, doktorların ilgili alanda hizmet verdiğini ve bu konuda uzmanlaştığını gösterir. Bu nedenle öncelikle doktorun hangi alanda uzman olduğunu sormanız gerekir.

Doktorun tecrübesi iyileşme süresini ve işlemin başarısını arttırır. Bu nedenle, doktorun deneyimini sorgulamalısınız.

Doktorlardan daha önceki meme büyütme ve burun estetiği vakalarını incelemelerini isteyebilirsiniz.

Plastik cerrahlar genellikle hastanelere danışarak çalışırlar. Bu nedenle cerrahın ameliyatı hangi hastanede yapacağını öğrenmelisiniz.

PLASTİK CERRAH İLE HASTA ARASINDAKİ İLETİŞİM NASIL OLMALIDIR?

Estetik operasyonlar kişinin ruhsal durumunu etkileyen çok önemli operasyonlardır. Ayrıca sonuçları başarısız olan operasyonlar hem maddi hem de manevi olarak büyük zararlara yol açmaktadır.

Hasta mümkün olduğu kadar ameliyattan ne beklediğini doktoruna açıklamalıdır. Doktor ve hasta arasındaki iletişim eksikliği olumsuz sonuçlar doğurur. Plastik cerrahlar ameliyat öncesi ve sonrası hastalarını yakından takip etmeli ve gerekli tedavileri yapmalıdır. Hastanın isteklerini anlayarak, hastaya uygun en doğru cerrahi yöntemi seçebilmelidir.

PLASTİK CERRAHLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Doktor Ozan Balık, plastik cerrahların belirli niteliklere sahip olması gerektiği konusuna vurgu yapıyor; Öncelikle iyi bir dinleyici olmalısınız. Hastanın beklenti ve şikâyetlerini dinlemeli ve doğru çözümler önermelidir. İstenen vücut şekli ve operasyon hastaya uygun değilse kişi kendini doğru yönlendirmeli ve en doğal sonuca odaklanmalıdır.

İstenen kaş yapısı, burun şekli, meme yapısı ve dolgular herkeste aynı olmayabilir. Bu nedenle ileri görüşlü ve deneyimli doktorların hastaya istenilen şekli en doğal haliyle göstermesi gerekmektedir. Ameliyat sonucunuzun tatmin edici olması için doğru ve güvenilir doktoru seçmeniz gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde maddi ve manevi zarara uğrayabilirsiniz.