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Ozan Baran-Süreyya Yalçın gül yağmuruna yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

Evlendikten sonra Miami’ye yerleşen ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Ozan Baran-Süreyya Yalçın çifti, gece eğlencelerinin müdavimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Ozan Baran-Süreyya Yalçın gül yağmuruna yakalandı

Merhum iş adamı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, önceki gece eşi Ozan Baran'la beraber Bodrum Türkbükü’ndeki Sess Club’tan çıkarken görüntülendi.

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Kapıda bekleyen çiçek satıcıları, ünlü çiftin mekandan çıkmasıyla birlikte tam anlamıyla gül yağmuru başlattı. Ellerindeki tüm çiçekleri Süreyya Yalçın'ın yollarına seren satıcılar, bir yandan da "Gül döktük yollarına Süreyya Abla, geçmiş bayramın mübarek olsun. Çok yakışıklısın enişte" sözleri ile ilginç görüntülere sebep oldular.

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Flaşların patlamasıyla romantik anları şaşkınlığa dönüşen sosyetik çift, kendilerini güle boğan satıcılara 500'er TL harçlık vererek jest yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Ozan Baran Süreyya Yalçın

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