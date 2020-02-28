Ozan Ceyhun atamasının tartışmaları sürüyor

Ancak önerge kabul edilmedi.Dışişleri Bakanlığı’na AKP döneminde yapılan siyasi atamalar ve son olarak da milliyetçi çevrelerde tartışmalı bir isim olan Ozan Ceyhun'un Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğine getirilmesi Ankara gündeminde yer tutmaya devam ediyor.

Yazar Demirtaş Ceyhun’un oğlu olan Ozan Ceyhun, Temmuz 1980'de İstanbul Sarıyer Yeniköy’de çalıştığı inşaatta öldürülen ülkücü Mustafa Eroğlu’nun cinayet davasından uzun yıllar yargılandı. Ceyhun'un hakkında cinayet suçundan çıkarılan gıyabi tutuklama kararı 17 yıl sonra 1998'de kaldırıldı. Muhalefet ve ülkücü çevreler davanın zaman aşımından dolayı düştüğünü, Ceyhun ise davadan beraat ettiğini savunuyor.

Ana muhalefet partisi CHP, Ceyhun’un büyükelçi yapılma kararının ardından TBMM’ye bugün bir araştırma önergesi sunarak, Dışişleri Bakanlığı’na yapılan istisnai atamaların gündeme alınmasını talep etti. Ancak önerge yapılan oylamada kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel önerge ile ilgili yaptığı açıklamada, Ceyhun’un MHP ve ülkücü tabanda ciddi tartışmalar yarattığını hatırlatarak, "Ülkücüler Ceyhun’un neler yaptığını biliyor ama biz bu tartışmayı onlara bırakıyoruz. 'Ceyhun şunun katilidir' demedik, ama Ceyhun’un Türkiye’nin itibarının katili bir atamanın ürünü olduğunu de hep ifade ettik, önemli olan bu" dedi.