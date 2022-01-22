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Ozan Çolakoğlu'na karısı Gülşen soruldu! "Bu yaşananlar bana fantastik ve gereksiz geliyor"

22.01.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in sahne kıyafetleri yüzünden eşi Ozan Çolakoğlu da hedef oluyordu. Ozan Çolakoğlu karısı Gülşen'i sonuna kadar desteklediğini söyleyerek "Bu yaşananlar bana fantastik ve gereksiz geliyor" dedi.

Ozan Çolakoğlu'na karısı Gülşen soruldu! "Bu yaşananlar bana fantastik ve gereksiz geliyor"

Gülşen bir süredir sahne kıyafetleri yüzünde topa tutuluyor. Kendisi de açıklama yaparak tepkilere yanıt veren Gülşen yine de gündemden düşmüyor. Son olarak Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'na bu konudaki fikri soruldu.

Çolakoğlu karısı için “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta" diyerek Gülşen'e destek oldu. Milliyet'in haberine göre Çolakoğlu şöyle konuştu:

“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor. Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın."

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"DEKOLTENİN SINIRI OLMALI MI?"

Çolakoğlu “Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusu üzerine “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” yanıtını verdi.

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Ünlü aranjör eleştirileri duymak yerine işi ve ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ettiğini söyleyerek “Bu yaşananlar bana fantastik ve gereksiz geliyor. Ben işime, aileme odakladım, öyle yaşıyorum. Bunlar için oraya harcayacak enerjim de yok” dedi.


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Ozan Çolakoğlu
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