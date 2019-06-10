Ozan Doğulu'dan evlilik yanıtı!

Müzisyen Ozan Doğulu, altı aydır birlikte olduğu şarkıcı Kübra Hera Aslan'la ilgili evlilik sorularına, 'Yok yaa, ne evliliği? Öyle bir şey yok' cevabını verdi.

Doğulu, ilerleyen günlerde konser için İsviçre'ye gideceğini belirtti. (Uçankuş.com)

