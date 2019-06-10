MAGAZİN

Ozan Doğulu'dan evlilik yanıtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

Ozan Doğulu, sevgilisi Kübra Hera Aslan'la Bodrum dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı.

Ozan Doğulu'dan evlilik yanıtı!

Müzisyen Ozan Doğulu, altı aydır birlikte olduğu şarkıcı Kübra Hera Aslan'la ilgili evlilik sorularına, 'Yok yaa, ne evliliği? Öyle bir şey yok' cevabını verdi.

Doğulu, ilerleyen günlerde konser için İsviçre'ye gideceğini belirtti. (Uçankuş.com)

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ozan doğulu evlilik

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