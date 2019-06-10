Ozan Doğulu'dan evlilik yanıtı!

M\u00fczisyen Ozan Do\u011fulu, alt\u0131 ayd\u0131r birlikte oldu\u011fu \u015fark\u0131c\u0131 K\u00fcbra Hera Aslan'la ilgili evlilik sorular\u0131na, 'Yok yaa, ne evlili\u011fi? \u00d6yle bir \u015fey yok' cevab\u0131n\u0131 verdi.\nDo\u011fulu, ilerleyen g\u00fcnlerde konser i\u00e7in \u0130svi\u00e7re'ye gidece\u011fini belirtti. (U\u00e7anku\u015f.com) Yer: Taksim! Onu g\u00f6rebilmek i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131larVale a\u00e7\u0131klamas\u0131: Para \u00fcst\u00fc istedi\u011fim i\u00e7in \u00f6z\u00fcr dilemek... 30 kilo veren \u015e\u00fckran Oval\u0131'dan bikinili payla\u015f\u0131m
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