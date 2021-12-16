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Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncuyu görenler tanıyamadı

16.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla eski sevgilisiyle mahkemelik olan ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Yaşananların ardından Ozan Güven, Ayvalık'a gitmişti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu, ortaya çıktı. Güven'in son halini görenler tanımakta zorlandı.

Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncuyu görenler tanıyamadı

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan davası devam eden Ozan Güven, aylar sonra Fulya'da görüntülendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ayvalık'a taşındığını söyleyen oyuncu, "Cem Bey kadroda sizin yer almadığınız dijital platforma bir dizi yaptı. Aranız mı kötü acaba?" sorusunu, "Teşekkür ederim" diyerek, geçiştirdi.

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En son rol aldığı 'Babil' dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncunun, Deniz Bulutsuz ile davası sonuçlanana kadar mesleğine dönmeyeceği açıklanmıştı.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ‘hakaret', ‘kasten yaralama' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Tarafların şikayeti üzerine olaya ilişkin iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iki ayrı iddianamede tek dosyada birleştirilmiş ve İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine dava açılmıştı.


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Ozan Güven
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