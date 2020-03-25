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Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adı son olarak kendisinden 15 yaş küçük olan oyuncu Yüsra Geyik ile anılan Ozan Güven, önceki akşam esmer bir kadınla yakalandı. Muhabirleri görünce sinirlenen Güven, koronavirüsü bahane ederek 'Fazla yaklaşmayın' diyerek tepki gösterdi.

Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde rol alan başarılı oyuncu Ozan Güven, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirleri görünce "Koronavirüs var" diyerek tepki gösteren Güven, hızlı adımlarla uzaklaştı.

"FAZLA YAKLAŞMAYIN ARKADAŞLAR"

Son zamanlarda adı birden fazla kadınla anılan Ozan Güven, geçtiğimiz akşam Cihangir'de esmer bir kadınla yakalandı. Uçankuş muhabirlerinin objektiflerine takılan Ozan Güven, dünyayı etkisi altına alan ve 18 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsü ileri sürerek "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu yanındaki esmer kadınla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. Ozan Güven'in gergin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven, koronavirüs, esmer güzel,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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la bu evli değil miydi?
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