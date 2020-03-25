Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde rol alan başarılı oyuncu Ozan Güven, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirleri görünce "Koronavirüs var" diyerek tepki gösteren Güven, hızlı adımlarla uzaklaştı.

"FAZLA YAKLAŞMAYIN ARKADAŞLAR"

Son zamanlarda adı birden fazla kadınla anılan Ozan Güven, geçtiğimiz akşam Cihangir'de esmer bir kadınla yakalandı. Uçankuş muhabirlerinin objektiflerine takılan Ozan Güven, dünyayı etkisi altına alan ve 18 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsü ileri sürerek "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu yanındaki esmer kadınla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. Ozan Güven'in gergin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

