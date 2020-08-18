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Ozan Güven'i savunan Halit Ergenç tepkilerden sonra özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven için "Bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum" diyen Halit Ergenç tepkilerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür diledi.

Ozan Güven'i savunan Halit Ergenç tepkilerden sonra özür diledi

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, rol arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için gündeme gelmesiyle alakalı konuşarak arkadaşına destek verdi. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Ergenç, yeni bir açıklama yayınladı.

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

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"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM, ÖZÜR DİLERİM"

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Bu açıklamasından dolayı tepki çeken Halit Ergenç, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak "Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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