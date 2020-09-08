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Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven’in, Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu ve uzlaştırma büroya gönderilen dosyada taraflar uzlaşmayı kabul etmedi.Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven’in, Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu ve uzlaştırma büroya gönderilen dosyada taraflar uzlaşmayı kabul etmedi.
Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Oyuncu Güven’in, Bulutsuz’un kendisine saldırdığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ise savcılık, Bulutsuz’un eyleminin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermişti.
Güven’in müşteki olduğu dosyada Bulutsuz ile Güven’in uzlaşamadığı öğrenildi. Tarafların uzlaşma sağlayamadığı soruşturmaya ilişkin cumhuriyet savcısının Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.

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